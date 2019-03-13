Kora online بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ | مباريات دورى ابطال اوروبا

فى لقاء نهائى مبكر، يصطدم بايرن ميونيخ بفريق ليفربول، في أياب الدور الـ 16، من دوري أبطال أوروبا في ملعب أليانز أرينا اليوم الأربعاء 13 – 3 – 2019.

يغيب عن بايرن توماس مولر، و جوشوا كيميك بسبب الايقاف، فيما تدور الشكوك فى مشاركة كينجسلي بسبب إصابته بتمزق في أوتار الركبة.

ويعود لتشكيل ليفربول، مدافعة الهولندى فيرجيل فان ديجيك، الذى غاب عن مباراة الذهاب، فيما لا تزال الشكوك قائمة حول مشاركة جيمس ميلنر وديجان لوفت



وقال يورجين كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول ، "إن نتيجة مباراة بيرنلى رائعة ، ومما لا شك فيه أنه كان من دواعي سرورنا أن نتجنب محاكمات أخرى بعد المباراة حول الطموح والحذر والفرص الضائعة. بعد تعادله مع خمس من مبارياته السبع السابقة في جميع المسابقات ، عاد ليفربول إلى الأغنية".