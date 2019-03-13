انطلاق مهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة وتكريم رجاء حسين وعارفة عبد الرسول

افتتحت ساقية عبد المنعم الصاوي، أولى فعاليات مهرجان الساقية السادس عشر للأفلام الروائية اليوم الأربعاء 13 من مارس، بقاعة الحكمة، لاستقبال محبى السينما وخاصة الأفلام الروائية القصيرة.



بدأت فعاليات المهرجان هذه السنة بورشة عمل مجانية للمخرج "محمد حجازي" والتى تناولت صناعة الأفلام قليلة التكلفة من تصويرها وإخراجها وحتى التسويق لها.



افتتح المهرجان المهندس محمد عبد المنعم الصاوي، مؤسس الساقية ورئيس المهرجان، بكلمة شجع فيها ترويج فكرة الأفلام الروائية القصيرة لما تتبناه من عنصر الخروج عن السائد وتمكينها من استثمار مواهب صناع الأفلام والمخرجين الشباب، حيث من خلالها يكسرون تحديات متعددة من أهمها الإنتاج السينمائى.



وتم تكريم الفنانة الكبيرة رجاء حسين والتى عرفت ببشاشتها ووجهها المعبر، ووجهت شكرًا لساقية الصاوى ولجنة المهرجان وأكدت على أهمية الأفلام الروائية القصيرة فى التعبير عن أفكار صناعها خاصة وأن صانع أى فيلم قصير هو المخرج والمصور والمنتج وهو ما بالتأكيد سينتج عنه عمل فنى متكامل.



ومن بعدها صعدت المكرمة الثانية الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول الممثلة والقاصة المصرية، والفنان الكبير محسن محيى الدين، وقد سعدت الساقية بصعودهم على مسرحها تكريمًا لدورهم الثرى فى الحياة الفنية المصرية.



استعد الجمهور فى الفقرة الثانية من المهرجان لعرض الفيلم الافتتاحى "ربيع شتوى" للمخرج محمد كمال والذى تم تكريمه هو أيضًا، شارك "ربيع شتوى" فى العديد من المهرجانات الدولية حيث شارك بمهرجان كليرمون فيران الدولى بفرنسا للفيلم القصير والذى يعد من أهم المهرجانات المتخصصة للأفلام القصيرة وفاز الفيلم ب 35 جائزة عالمية.



استأنف المهرجان فاعلياته بعرض ثمانية أفلام مشاركة وهى "سحر الكتب" إخراج علاء السيد و"شغف حى" لأمير سعيد و"عزف" لخالد عصام و"لم أكن وحيدًا" للسيد عبد النبى، و"فلاش باك" لخضر الحمداوى و"رويا" لكارلوس هيدموس و"لا تخبروا أنجلينا" لذو الفقار المطيرى و"هدية" لمصطفى عطا.



يشترك فى المهرجان سنويًّا أكثر من مئة متقدم وتختار الأفلام المشاركة لجنة تحكيم ورئيسها لهذه السنة المخرج الكبير سمير سيف والسيناريست محمد سليمان عبد الملك والناقدة مروة أبو عيش، أما عن لجنة المشاهدة فاشترك فيها كل من المخرج محمد حجازى والناقد أحمد فؤاد والمونتيرة آية الله يوسف.



وتشهد الساقية ختام المهرجان غدًا الخميس 14 من مارس وسيتم الإعلان عن الفائزين بالثلاثة مراكز: الساقية الذهبية والساقية الفضية والساقية البرونزية بالإضافة إلى جوائز أحسن ممثل وأحسن ممثلة وأفضل مونتاج وأفضل تصوير وأفضل سيناريو وحوار وأفضل إخراج.