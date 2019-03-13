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الثقافة
الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:55 م

"اليوم الرابع".. رواية لـ سارة لوتز عن العربي للنشر والتوزيع

اليوم الرابع.. رواية
حسام الضمراني
dostor.org/2551924

تصدر قريبًا عن العربي للنشر والتوزيع الرواية الجديدة للكاتبة البريطانية سارة لوتز، بعنوان "اليوم الرابع" والتي سبقتها روايتها الصادرة أيضًا عن الدار نفسها، بعنوان "الثلاثة" في عام 2016 والتي لاقت نجاحًا كبيرًا في طبعتين.

تأخذنا سارة لوتز هذه المرة إلى رحلة بحرية مع وسيطة روحانية، ومساعدتها، وقاتل، ومدون ومنتحرتان، وشرطي سابق، وطبيب، وخادمة. الجميع هنا يحاول النجاة، ولكن من أي شيء يسعى كل فرد منهم للخلاص؟ وما الذي سيحدث في اليوم الرابع بالتحديد؟ من الصعب تصنيف هذه الرواية بكونها رواية تشويقية وحسب، هناك جوانب أخرى كثيرة على القاريء أن يكتشفها بنفسه.. فهي تطرح أسئلة تخص كل فرد.

ولدت "سارة لوتز" عام 1971 في مدينة "فولفرهامبتون" بالمملكة المتحدة. كاتبة سيناريو وروائية. كتبت قصصًا لبرامج الرسوم المتحركة للأطفال. عاشت مع المشردين في الشوارع، أثناء فترة مراهقتها عندما كانت في باريس. تكتب أدب رعب تحت اسم "إس. إل. جراي" بالاشتراك مع الكاتب "لويس جرينبيرج". ألفت وحدها العديد من الكتب، كما اشتركت مع آخرين في كتابة سلسلة من قصص الرعب " ذا داون سايد"، وقصص الزومبي المرعبة مثل "الأراضي الميتة" التي كتبتها مع ابنتها "سافانا" تحت اسم "ليلي هيرت". وتكتب كذلك القصص البوليسية المثيرة. روايتها "الثلاثة"، التي نشرتها العربي للنشر والتوزيع عام 2016.

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