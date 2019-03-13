يخوض نادي ليفربول مباراة من العيار الثقيل ضد بايرن ميونيخ مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم الاربعاء 13-3-2019 دوري الابطال HD كورة لايف

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الآنفيلد في المباراة التي شهدت غياب تام لتثير الثلاثي المرعب "فيرمينو وصلاح وماني" حيث لم يقدموا مستوى جيد وسط تألق الألماني مانويل نوير حارس البايرن.

يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم الاربعاء 13-3-2019 دوري الابطال HD كورة لايف

وتنطلق مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا مساء اليوم الأربعاء وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم الاربعاء 13-3-2019 دوري الابطال HD كورة لايف

ويدخل نادي بايرن ميونيخ المباراة من أجل الفوز مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور كما سيكون هناك ضغط كبير على ليفربول بعد الفشل في التسجيل خلال لقاء الذهاب بينهما.

يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم الاربعاء 13-3-2019 دوري الابطال HD كورة لايف

وستكون مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي المتميز عصام الشوالي وخليل البلوشي.



