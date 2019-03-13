يواجه حاليا نادي ليفربول الإنجليزي شبح الخروج من البطولة الذي قد كان وصيفا فيها العام الماضي، فهل سوف يتمكن نادي ليفربول من تجنب هذا المصير والخروج منتصرا في هذه المباراة والصعود من ملعب المنافس، أم أن هذا سوف يكون صعبا، وخاصة مانويل نوير وأصدقاؤه في التحديات الكبيرة لا يسمحون بذلك، كما يأمل أيضا نادي بايرن ميونخ الألماني في الاستفادة من التعادل الأخير الذي قد حصل عليه ضد الريدز، في ملعب الخاص، فهل سوف يتمكن بايرن ميونخ من تحقيق الفوز، أم أن نادي ليفربول سوف يتمكن من تحقيق الفوز والتأهل للدور التالي.

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ويمتلك نادي ليفربول العديد من المشجعين في إنجلترا وكذلك في الوطن العربي بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص، وهذا يرجع لان احد لاعبي ليفربول المشهورين هو محمد صلاح، وهو أكثر اللاعبين المحبوبين في مصر، ولذلك يملك ليفربول العديد من المشجعين من مصر، وإليكم نقدم تفاصيل عن موعد مباراة نادي ليفربول مع بايرن ميونخ، والقنوات الناقلة للمباراة.

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موعد مباراة فريق نادي ليفربول مع نادي بايرن ميونخ:

سوف تقام المباراة اليوم الأربعاء والموافق ليوم ١٣ مارس لعام ٢٠١٩، وسوف تكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.



