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"لم تمنعهم المحاضرات النظرية والعملية والعيادات والمراجعات من ممارسة هوايتهم المفضلة"، إنهم طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط، الذين أطلقوا مسرح جامعي بطعم جديد يجسدون فيه شخصيات واقعية تصادفهم أثناء عملهم ...
شهد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها كلية الآداب بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بوسط الدلتا بعنوان "دور الثقافة والعلوم الانسانية في بناء ...
بدأ سكان منزل الشيخ محمد المهدي العباسي، شيخ الأزهر خلال فترة حكم الخديوي توفيق، وأول من جمع بين مشيخة الأزهر والإفتاء، في محاولات متخفية لهدم المنزل على فترات متباعدة بعيدًا عن أعين وزارة الأوقاف ...