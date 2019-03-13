KORA بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ kora star| مباراة ليفربول والبايرن بث مباشر livehd7 يلا شوت اليوم 13/3/2019
KORA بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ kora star| مباراة ليفربول والبايرن بث مباشر livehd7 يلا شوت اليوم 13/3/2019
KORA بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ kora star| مباراة ليفربول والبايرن بث مباشر livehd7 يلا شوت اليوم 13/3/2019
"لم تمنعهم المحاضرات النظرية والعملية والعيادات والمراجعات من ممارسة هوايتهم المفضلة"، إنهم طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط، الذين أطلقوا مسرح جامعي بطعم جديد يجسدون فيه شخصيات واقعية تصادفهم أثناء عملهم ...
شهد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها كلية الآداب بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بوسط الدلتا بعنوان "دور الثقافة والعلوم الانسانية في بناء ...
بدأ سكان منزل الشيخ محمد المهدي العباسي، شيخ الأزهر خلال فترة حكم الخديوي توفيق، وأول من جمع بين مشيخة الأزهر والإفتاء، في محاولات متخفية لهدم المنزل على فترات متباعدة بعيدًا عن أعين وزارة الأوقاف ...