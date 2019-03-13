بثًا مباشرًا حاليًا لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ، فى أياب دور الـ16 من دورى ابطال اوروبا، المقامة ملعب أليانز أرينا، اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019.





وقال كلوب في البداية "يجب أن يسجلوا إذا أرادوا الذهاب .. هذا سيغير اللعبة قليلاً ولكن ليس كثيرًا ، خاصة في البداية على الأرجح".





ويعول المجرب الألمانى على قدرة لاعبيه على حسم المباريات التى يخوضونها خارج الانفليد، حيث تمكنوا من حسم العديد من الموجهات فى البطولة السابقة: 5-0 ضد بورتو ، 3-0 ضد مانشستر سيتي ، 5-2 ضد روما.