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الثقافة
الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:40 م

الأحد المقبل.. إعادة تشغيل مسرحى العرائس والطليعة

الأحد المقبل.. إعادة
ا ش ا
dostor.org/2551807

أعلن الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، انطلاق البرنامج الفني لإعادة تشغيل مسرحي العرائس والطليعة بالعتبة بعد إعادة تأهيلهما وفق النظم والتقنيات الفنية للحماية المدنية الحديثة اعتبارا من الأحد القادم.

وأوضح في تصريح اليوم الأربعاء أنه سيتم تقديم عرض "سنوحي" من إخراج عيد مسعد فى السادسة مساء على مسرح العرائس، "انتظار" من إخراج حمادة شوشة، و"شباك مكسور" من إخراج شادى الدالى على التوالى فى السابعة والثامنة مساء بمسرح الطليعة.

وبدورها، أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن اعادة تشغيل منارتين نوعيتين من أهم المنشآت الفنية يعد تجسيدا للريادة المسرحية المصرية، حيث شكل مسرح العرائس النواة لهذا الفن فى المنطقة العربية وأنتج عروضا خالدة ما زالت تثرى الوجدان.

وأشارت إلى أن مسرح الطليعة يستكمل أهدافه التي تأسس من أجلها لينقل أحلام وطموحات الشباب عاكسا طاقتهم الإبداعية، وأكدت أن خطة عمل المسرحين تحقق الأهداف التي تأسسا من أجلها وتضم عروضا تحمل العديد من القيم النبيلة والمعاني السامية، وتعمل على غرس قيم الانتماء في النشء وتتيح الفرصة لشباب المبدعين للتعبير عن أنفسهم.

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