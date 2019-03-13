ملك الأرشيف.. أبوالسعود إبراهيم يروى حكايات الكبار داخل «الأهرام»

هيكل كان متواضعًا فلا يمكنه مثلًا أن يصعد «الأسانسير» قبل سيدة

عبدالقدوس كان يتعصب لكلمته دون غيرها.. ورفض أن يكون أداة بيد السادات

على أمين أساء للمؤسسة حين قال: «أنا لسه بألبس الأهرام الملابس الداخلية»

يوسف السباعى كان رجلًا مثقفًا يلتزم تمامًا بضوابط المؤسسة العسكرية المصرية





أكثر من ٥٠ عامًا قضاها بين أروقة «الأهرام»، متنقلًا من مبناها القديم بشارع مظلوم، إلى مقرها الحالى بشارع الجلاء، ومتدرجًا فيها بين المناصب، التى بدأها بعمله كمحرر صغير، وختمها بوصوله لمنصب رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، ثم رئيس مركز الأهرام للمعلومات. إنه أبوالسعود إبراهيم، الذى فتح لنا غرفة الذكريات منذ التحاقه بالأهرام منذ عام ١٩٦٥، مرورًا بعصرها الذهبى، الذى عمل فيه مع عدد من العمالقة مثل محمد حسنين هيكل، وإحسان عبدالقدوس، وعلى أمين، ويوسف السباعى، وصولًا إلى وقتنا الراهن.



■ بداية.. كيف بدأت عملية جمع أرشيف مؤسسة الأهرام؟

- تحتاج عملية جمع التراث والأشياء الثمينة أولًا إلى حرص كبير من المسئولين عنها، خاصة إذا كان هذا التراث يضم معلومات ذات قيمة تستحق أن تحفظ.

و«الأهرام» كانت محظوظة بوجود رجل مثل الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل الذى كان مهووسًا بالمعلومة، وبها استطاع أن يملك العقول، ويرد المدعين بالحجج والبراهين، لذا كان طبيعيًا أن يهتم بجمع أرشيف «الأهرام» طوال سنوات رئاسته للمؤسسة، وسرنا كلنا بعده على نفس الطريق الذى رسمه.

■ كيف تعامل «هيكل» مع هذا الأرشيف؟

- من المعروف للجميع أن «هيكل» هو من كتب معظم خطابات الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بما فيها خطاب التنحى، وقبل كل مناسبة كان «هيكل» يذهب بنفسه إلى الأرشيف، ويسير بين دروبه ليجمع المعلومات حول الموضوع الذى هو بصدد الكتابة عنه.

و«هيكل» كان دقيقًا جدًا فى رصد الأحداث وكتابتها، فـ«المعلومات هى الحقيقة»، كما كان يقول، كما أنه كان يدرك أيضًا أنها البوابة الأولى فى الطريق نحو الاستفادة من التراث الفكرى، ونتيجة لذلك الإدراك، لم يحدث أى صدام بينه وبين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لأنه كان يرده بالحجة والمعلومات.

كما كان الأستاذ متواضعًا جدًا، فلا يمكنه مثلًا أن يصعد «الأسانسير» قبل سيدة، أو يفعل مثل بعض من تولوا المنصب، ممن كانوا لا يتحركون إلا برفقة مديرى مكاتبهم، مع وجود أشخاص ينتظرونهم فى الأعلى والأسفل.

■ لم يكن الأستاذ مقربًا من الرئيس عبدالناصر فى بداية عهده بل كان آخرون مثل إحسان عبدالقدوس.. فكيف نجح هيكل فى إحداث هذا التحول؟

- لا بد هنا من التفريق بين شخصيتى «إحسان» و«هيكل». فالأخير كان لديه من الذكاء ما يجعله يقول كلمته ويمررها إلى عقل الزعيم العربى بشكل يجعله مقتنعًا بها ويرددها فى خطاباته، كما كانت لديه القدرة على إيجاد البدائل حال الخلاف. أما «إحسان»، فكان رجلًا حالمًا رقيقًا، يتعصب لكلمته دون غيرها، ولم يكن لديه من المرونة ما يجعله يمرر كتاباته دون صدام مع نظام عبدالناصر، ما أودى به فى النهاية إلى السجن، ورغم ذلك، لا يستطيع أحد أن يزايد على مكانة «إحسان» فى قلب «ناصر»، لكن السياسة سياسة.

لذا فعندما مرض «عبدالناصر» فى أعقاب حل الوحدة مع سوريا عام ١٩٦١، ولم يكن وقتها يستطيع القيام بعمله فى ظل حالته الصحية، فقد كون مجلسًا لإدارة البلاد، كان «هيكل» من ضمن أعضائه، رغم أن الصداقة وقتها لم تكن قد نشأت بينهما.

■ عاصرت فترة رحيل «هيكل» عن الأهرام، وتولى على أمين إدارتها.. فما أهم ذكرياتك عن هذه الفترة؟

- «هيكل» استقال بسبب خلافات مع «السادات» حول كيفية إدارة البلاد عقب انتصار أكتوبر. فـ«هيكل» كان يرى أنه من أجل تحقيق سلام مع إسرائيل، لا بد من موافقة جميع العرب، وهو ما رفضه «السادات»، وانتهى الأمر بالخروج من «الأهرام». بعدها، رفض كثيرون تولى المنصب احترامًا لمكانة الأستاذ، لكن الغريب كان فى موافقة على أمين، الذى ساعده «هيكل» كثيرًا أثناء فترة وجود أخيه مصطفى أمين فى السجن.

ولا أحد يمكنه أن ينكر محبة «هيكل» لعلى أمين، حتى إنه سمى ابنه «على»، على اسم الأخير، وبعثه للعمل فى الدول الغربية كمراسل، حتى يمكنه من توفير وإرسالها لأخيه فى السجن.

الغريب أن على أمين فور اعتلائه رئاسة تحرير الأهرام، أعلن عما سماه «العهد الجديد»، وقال: «أنا لسه بألبس الأهرام الملابس الداخلية»، فثارت «الأهرام»، ما جعله يعتذر عما قال، ويؤكد أنه لم يقصد الإساءة وحاول إرضاء العاملين عن طريق العلاوات.

وكانت العلاوات فى زمن «هيكل» تصدر كل عامين، وتتراوح بين ٤ و٨ جنيهات، فما كان من على أمين إلا أن جعل العلاوات سنوية، تتراوح بين ١٢ و٥٠ جنيهًا.

■ ماذا عن فترة تولى إحسان عبدالقدوس رئاسة تحرير الأهرام وأسباب استقالته؟

- أثناء فترته، استمر «إحسان» فى مشاهدة ما يحدث على الساحة، واستمر فى الثبات على مواقفه، ورفض أن يكون أداة بيد الرئيس السادات ليعبث من خلالها بـ«الأهرام»، الذى كان يضم وقتها عددًا من محبى «هيكل» ومعاونيه، ما جعله فى النهاية يقدم استقالته، ليحل محله يوسف السباعى، الذى كان صديق السادات الوفى.

■ ما أهم ذكرياتك عن يوسف السباعى؟

- «السباعى» كان رجلًا مثقفًا، وكاتبًا، وفنانًا، وأخيرًا عسكريًا، ويمكن القول إن أكثر الأشياء تأثيرًا فى شخصيته هى العسكرية، التى تربى ونشأ داخلها، لذا كان يلتزم تمامًا بضوابط المؤسسة العسكرية وما تتطلبه، وأهمها الولاء حتى الموت، وهو ما حدث بالفعل فى النهاية.

ومن خلال «السباعى»، استطاع «السادات» أن يمرر ما يريده فى هذه المرحلة الحرجة التى كانت تمر بها مصر، فى أعقاب حرب أكتوبر، لذا فإنه صاحب الرئيس فى زيارته التاريخية إلى الكنيست الإسرائيلى، وأعلن موقفًا مؤيدًا لكل القرارات، وأعتقد أنه كان يستحق المزيد من التكريم من «السادات» بعد اغتياله، لكونه لم يقصر يومًا فى واجبه أو فى حبه لمصر.

■ كيف تلقى المصريون نبأ اغتيال السباعى؟

- جميع المصريين، وبصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، تذكروا أنه كان أول من يدافع عن القضية، لكن من اغتالوه للأسف كانوا فلسطينيين، وكانت تلك مأساة لكل مصرى، فى ظل أفلامه وكتاباته وأعماله الوطنية، ما جعل قلوب القراء تدمى لأجله، وما زلت أرى أنه كان يستحق المزيد من التكريم.

■ كأحد رموز مؤسسة الأهرام وشاهد على التاريخ.. كيف تنظر إلى أحداث يناير ٢٠١١؟

- لا أظنها ثورة، لكن يمكن القول إنها «انتفاضة شعب».

■ فى فبراير ٢٠١١ خرجت الصحيفة بمانشيت «الأهرام عادت للشعب».. فماذا كان المقصود من ذلك؟

- «نفاق جماهيرى».. فـ«الأهرام» طوال تاريخها ملك للشعب، تتحدث باسمه فى المقام الأول، ولم تسلب من الشعب حتى ترد إليه مرة أخرى.

وأرى أن المانشيت كان مجرد محاولة لاستمالة الشارع و«السير مع الموجة»، ليس أكثر، وأراه خطأ وقع فيه رئيس التحرير وقتها، وما كان ينبغى له ذلك.

■ كيف كان وضع الأهرام وقت تولى «الإخوان» حكم مصر؟

- «الإخوان مشكلتهم دايمًا إنهم مستعجلين»، وخلال كل اللقاءات وجلسات الحوار التى يشاركون فيها، تجد أن «كلامهم حلو.. بس تنفيذ مفيش»، لذا كان لا بد أن تتخلص البلاد من وجود عناصرهم فى الحكم.

■ هل تخلصت المؤسسة من تأثيرهم حاليًا؟

- للأسف لا، فـ«الأهرام» لم تتخلص من جميع عناصر «الإخوان» داخلها، نظرًا لأن بعض الأشخاص داخلها يرفضون الأمر من زاوية «إزاى يتقبض على زمايلنا؟»، لكنى أرى أن هذا الأمر خطأ، وأنه لا بد من تطهير المؤسسة من هذه العناصر.

■ وفقًا لخبرتك.. ما الذى تحتاج إليه «الأهرام» لتعود إلى مكانتها؟

- بصفتى ابنًا من أبناء «الأهرام»، وباعتبارها الصحيفة الأولى، أو هكذا كانت فى وقت من الأوقات، قبل أن تغزو المواقع الإلكترونية وشبكة الإنترنت سوق العمل الإعلامية، أقول إن المؤسسة بحاجة ماسة إلى تطوير آلية العمل بها حتى تواكب حركة العصر.

فأولًا، لا بد من تخصيص ميزانية للتدريب والتطوير، على أن يستفيد منها المندوب ويفيد مؤسسته وزملاءه، وهذا الأمر ليس غريبًا على «الأهرام»، خاصة أننى سبق أن سافرت على نفقتها إلى ألمانيا واليابان، وهو أمر نحن بحاجة إليه، بدلًا من رؤساء التحرير الذين يؤثرن أنفسهم بالسفريات على حساب المحررين الصغار، وهو ما لم نشهده فى الوقت الذى كنا فيه صغارًا بالمهنة.

كما أرى أن على الصحافة أن تستفيد من الثورة التكنولوجية، عبر التزاوج بين عالمى الاتصالات والمعلومات، بمعنى أن على «الأهرام» أن تنتج الصحافة بمفهومها الحديث، بما تتضمنه من قنوات فضائية ومواقع إلكترونية، لتخرج عن إطار التقليدية وتنتج ما هو جديد.

أما بالنسبة للإعلام بشكل عام، فأرى أنه يحتاج لأن تحكمه مصلحة مصر أولًا، فالوضع الحالى يشوبه الكثير من التضليل وخلط المفاهيم، بعدما أصبحنا بصدد قنوات فضائية يؤسسها رجال أعمال لحماية مصالحهم الشخصية، التى يستعينون فيها بأشخاص غير إعلاميين من الأساس.

■ كيف تقيم أوضاع «الأهرام» بعد موت يوسف السباعى؟

- موت «السباعى» يفصل ما قبله عما بعده، فقد اختلفت الأمور كثيرًا، حتى وإن مرت سنوات قليلة جرى فيها العمل على نفس نهجه وعلى استحياء. بعدها انتهى كل شىء، خاصة بعد تولى الرئيس مبارك الحكم، فنحن لم نر «الأهرام» تهنئ رئيسًا بعيد ميلاده إلا فى هذه الفترة، ولم نر الهدايا والمجاملات إلا فى ذلك الزمن.

