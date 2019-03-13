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الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:37 م

محافظ البحيرة: الشباب هم قاطرة التنمية وبناء الأمم

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
ا ش ا
dostor.org/2551804

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية ودور الشباب الذين يمثلون قاطرة التنمية وطاقة ووقود بناء الأمم ونهضتها، مشيرًا إلى أن الشباب هم العمود الفقريّ ولا يمكن الاستغناء عنهم ولا يقتصر دورهم على مَجالٍ محدد، بل يمتد إلى جميع المجالات الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصادية في مختلف قطاعات التنمية.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الكشفية التاسعة لجوالي وجوالات جامعة دمنهور تحت شعار (يوم الشهيد) التي أقيمت بمعهد البحوث الصحراوية بقرية البستان بمركز الدلنجات، والتى تستمر حتى 17 مارس الجاري.

ووجه محافظ البحيرة الشباب إلى ضرورة العمل على صقل مواهبهم وتنميتها للمساهمة في خدمة المجتمع، موجها دعوته لشباب الجامعة وخاصة شباب الكشافة بالتحلي بالقيم والمبادئ وحب الوطن واستغلال طاقاتهم وتوجيهها للمصلحة والنفع العام واكتساب القيم والسلوكيات الاجتماعية، وغرس صفات المواطنة الصادقة والاعتماد على النفس وتحمل المسئولية والصبر.

من جانبه، أكد رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح، أن الجامعة حريصة على استمرار مثل هذه الدورات كل عام لتنمية روح التعاون بين طلاب الجامعة، مشيرًا إلي أن شعار هذه الدورة "يوم الشهيد" يأتي إيمانا بدور شهداء الوطن وحبهم في الدفاع عنه ضد أي اعتداء واحتراما وتقديرا لشهداء الواجب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن لدى شباب الجامعة بصفة خاصة وشباب المحافظة بصفة عامة.

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