قدم المشيئة.. صحفي أمريكي: جملة «إن شاء الله» هي مفتاح الثقافة العربية





أثارت جملة «إن شاء الله» شغف الصحفى الأمريكى هاريسون جاكوبس، ورآها تحمل معانى كثيرة، قد تكون متناقضة، وبعد زيارته لعدة دول عربية، خاصة مصر، بدأ بحثًا لمحاولة فهم دلالات العبارة.

ونشر «جاكوبس» تقريرًا على موقع «بينزس إنسايدر»، قال فيه إنه بعد أن قضى شهورًا فى الشرق الأوسط، أصبح مقتنعًا بأن «إن شاء الله» هى عبارة واحدة بأكثر من عشرة معانى، وهى مفتاح فهم الثقافة العربية.

ويوضح: «قبل رحلتى إلى مصر والإمارات والمغرب، لم يكن لدى اتصال كبير بالعالم العربى، وبالتالى لم أسمع هذه العبارة مطلقًا، وبحلول الوقت الذى وصلت فيه إلى مصر والمغرب، كانت تلك الجملة تتخلل كل إجابة عن أى سؤال سألته داخل تلك البلاد».



يقول «جاكوبس» أن المعنى العام لجملة «إن شاء الله» يعتمد على السياق، فقد تعنى: «نأمل، أو أتمنى ذلك، أو ربما، أو من يعرف، أو إنها ليست مشكلتى»، من بين عشرة معانى أخرى، مشيرًا إلى أن اختلاف المعانى يمكن أن يعتمد على نبرة الصوت، فمثلا «آه إن شاء الله» بالعامية المصرية، يمكن أن تعنى «من يعرف؟»، ولو نُطقت بطريقة فيها استنكار «إيه إن شاء الله» فتعنى «ليست مشكلتى»، أما لو نُطقت بشك، فهى تعنى «ربما»، ولو نُطقت بثقة فتعنى الإيمان بحدوث الشىء فى المستقبل.

وتابع: «بدأت أسمع جملة (إن شاء الله) فى كل مكان فى مصر.. يمكنك أن تقضى أى وقت فى الشرق الأوسط وستتعرف على تلك العبارة، وستحتاج إلى وقت طويل لمعرفة تعدد استخداماتها، إذ إنه مصطلح شائع بين المسلمين، ويعنى أن الله هو المتحكم فى الأمور المستقبلية، وقد تعنى نوعًا من أنواع الدعاء، وتستخدم أيضًا فى الديانتين اليهودية والمسيحية بذات المعنى، ولكن ربما يختلف فى النطق واللفظ، حتى فى مالطا يقولون (jekk Alla jrid)، والتى تعنى (إن شاء الله)، ونجد فيها لفظ الجلالة (الله) وذلك بسبب انتشار اللهجة العربية ما بين نهاية القرن التاسع وحتى نهاية القرن الثانى عشر فى مالطا».

ويقول جاكوبس: «سمعت هذه العبارة لأول مرة عندما سألت سائق سيارة أجرة كم من الوقت سيستغرق الوصول، فأجاب: (ثلاثون دقيقة، إن شاء الله)، وكأنه يقول لى سنصل إلى هناك فى غضون ٣٠ دقيقة حسب حركة المرور، التى هى خارجة عن إرادته».

ويضيف: «عندما اختار صديق مقهى مشهورًا للقائى لتناول القهوة، أخبرنى أننا سنحصل على طاولة، إن شاء الله، وعندما سألت إحدى العاملات بالفندق عما إذا كان لديها محول طاقة إضافى، قالت إنها ستجد لى واحدًا، إن شاء الله، وعندما تحدثت إلى أحد منسقى التسويق حول احتمالات إجراء مقابلة مع أحد التنفيذيين، أجاب أيضا بإن شاء الله، وعندما سألت أحد المديرين التنفيذيين المصريين عن بدء تشغيله التقنى، رد علىّ بنفس العبارة».

وتابع: «فى بعض الأحيان، يمكن أن تكون تلك العبارة غير دقيقة بشكل مدهش، وفى مصر، عندما سألت مرشدًا سياحيًا عن موعد مغادرتنا هذا اليوم، أخبرنى: (٩:٣٠ صباحًا، إن شاء الله)، وغادرنا بعد ساعة، وفى أوقات أخرى، تعمل الجملة كغطاء مهذب لشىء لا يريد أن يخبرك به أحد الأشخاص».

ويكشف «جاكوبس» عن أن معنى الجملة لم تتضح بالنسبة له إلا بعد أن بدأ فى استخدامها بنفسه، كما يفعل الأشخاص فى العالم العربى، وتأكد له ما كتبه المحرر الدولى لصحيفة «نيويورك تايمز»، مايكل سلاكمان، أن «إن شاء الله» هى جزء من النسيج العربى، وربما تعنى عدم التقيد بشىء، لأن كل شىء بيد الله وليس بيد البشر.

ويضيف: «إذا دعاك شخص لحفل لست متأكدًا من رغبتك فى حضوره، ولكن لا تريد الإساءة إلى صاحب الدعوة، فقد تقول: سأكون هناك إن شاء الله، أى أن الأمر أصبح مشروطًا بعدم حدوث شىء خارج عن إرادتك، مثل حركة المرور السيئة، أو التسمم الغذائى».

ويقول «جاكوبس»: «لقد وجدت هذه العبارة مفيدة بشكل خاص عند التعامل مع العرب فى مدن كثيرة، فعندما بدأت أتجول فى الأسواق لأول مرة، كان من المفترض أن يقنعنى أحدهم بتناول الطعام فى مطعمه، أو البحث فى متجره، وعرفت أن أى جملة مثل: لا، شكرًا لك، أو أنا مشغول، أو أنا غير مهتم، لن تثنيه، ولكن بمجرد أن قلت له (ربما فى وقت لاحق، إن شاء الله)، ابتسم وقال لى وشكرنى».

وأوضح: «إن شاء الله، فى جوهرها، تعبر عن ازدواجية، فلا توجد جملة تحمل دائمًا هذا المزيج المتناقض من الأمل واليأس، إلا أنها تعكس الحياة فى الدول العربية وسيناريوهات الرد»، مضيفًا: «فى بداية رحلتى شعرت بالارتباك من الجملة، ولكن فى نهاية الجولة كنت أقولها بنفسى، فهى فعلًا مفتاح الثقافة العربية».

