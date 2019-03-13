بثًا مباشرًا.. مشاهدة مباراة برشلونة وليون كورة لايف| بث مباشر مباراة برشلونة وليون كورة لايف

لم تكن الفرق الفرنسية ، من الناحية التاريخية ، جيدة في كامب نو في دوري أبطال أوروبا ، كما تسجل هيئة الإذاعة البريطانية. في تسع مباريات ، فاز برشلونة بستة ، مع باريس سان جرمان فقط الذي تمكن من تعادل 1-1 في عام 1995 ، ومرة ​​أخرى في عام 2013. لا يوجد فريق من دوري الدرجة الأولى الفرنسي أبقى برشلونة بدون أهداف في كامب نو.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب ”بارك أولمبيك ليون“، انتهت بالتعادل السلبي، وهي النتيجة التي تحافظ على حظوظ الفريقين في الوصول للدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

بثًا مباشرًا.. مشاهدة مباراة برشلونة وليون كورة لايف| بث مباشر مباراة برشلونة وليون كورة لايف

ويكفي ليون التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائي، بينما يكفي برشلونة الفوز بهدف دون مقابل لتخطي دور الـ 16.

بثًا مباشرًا.. مشاهدة مباراة برشلونة وليون كورة لايف| بث مباشر مباراة برشلونة وليون كورة لايف

وتكشف الإحصائيات أن الفريق الكتالوني نجح في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في إياب ثمن نهائي تشامبيونزليغ في السنوات الأخيرة، وهو ما يرجح كفته نحو العبور للدور ربع النهائي في الموسم الحالي، بعدما تعادل سلبيًا في مواجهة الذهاب ضد ليون.

بثًا مباشرًا.. مشاهدة مباراة برشلونة وليون كورة لايف| بث مباشر مباراة برشلونة وليون كورة لايف

وتمتد سلسلة اللاهزيمة لفريق برشلونة في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال منذ عام 2005 حتى الآن، حيث تعود الهزيمة الأخيرة أمام تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدفين قبل 14 عامًا.

بثًا مباشرًا.. مشاهدة مباراة برشلونة وليون كورة لايف| بث مباشر مباراة برشلونة وليون كورة لايف

ونجح برشلونة في الخروج بنتائج إيجابية منذ السقوط الأخير بثمن النهائي ضد البلوز، حيث تعادل معه في العام الذي تلاه بنتيجة 1/1، ثم فاز على ليفربول وسيلتك بهدف دون مقابل، وبعد ذلك بخمسة أهداف مقابل هدفين ضد ليون الفرنسي.

وفي عام 2010، اكتسح برشلونة ضيفه شتوتغارت الألماني برباعية نظيفة، ثم 3/1 ضد آرسنال، و7/1 أمام باير ليفركوزن، و4/0 ضد ميلان، ثم الفوز بهدفين مقابل هدف أمام مانشستر سيتي، وكرر فوزه على السيتيزنز بهدف دون مقابل، وبعد ذلك تفوق على الغانرز 3/1، ثم الانتصار التاريخي على باريس سان جيرمان 6/1، وأخيرا الفوز على تشيلسي بثلاثية نظيفة.

لمشاهدة بث مباشر لمرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على الهواء مباشرة من منطقة كاتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي ، قم بالوصول إلى الفيديو المتدفق المقدم من Univision NOW ، أو قم بتنزيل تطبيق Univision لمشاهدة المباراة على الأجهزة المحمولة. تعمل Univision NOW أيضًا على بث مباشر على جهاز البث المباشر Roku ، مما يسمح للجماهير بمشاهدة المواجهة المباشرة بين برشلونة وليون والبث المباشر على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم.

بدلاً من ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يفضلون دفق باللغة الإنجليزية ، سيتم توفير الفيديو المباشر بواسطة B / R Live ، والذي يقدم اللعبة على أساس الدفع لكل عرض مقابل رسوم 2.99 دولار.

ستكون هناك أيضًا طريقة متاحة لمشاهدة بث مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة من Camp Nou مجانًا دون الحاجة إلى تسجيل دخول عبر الكابل أو رسوم الدفع لكل عرض المطلوبة من خلال الاشتراك للحصول على اشتراك تجريبي في باقة تلفزيون عبر الإنترنت مثل Fubo TV أو حبال التلفزيون. يطلب كلا هذين المقدمين معلومات بطاقة الائتمان ورسوم الاشتراك ، ولكن يأتي كل منهما أيضًا بفترة معاينة لمدة سبعة أيام دون أي تكلفة مبدئية. باستخدام خيار الإصدار التجريبي المجاني ، يمكن للمشجعين مشاهدة جولة دوري أبطال أوروبا UEFA المؤلفة من 16 مباراة يوم الأربعاء على الهواء مباشرة.