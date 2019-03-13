تراجع مؤشرات الأسهم في بريطانيا 0.45% بنهاية الأربعاء

تراجعت مؤشرات الأسهم في المملكة المتحدة بنهاية جلسة اليوم؛ وسُجلت خسائر في قطاعات التبغ، الغاز، الماء والخدمات العامة وتجارة التجزئة العامة.



عند نهاية التداولات في لندن، Investing.com بريطانيا 100 أغلق على انخفاض عند 0.45%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في Investing.com بريطانيا 100 برز سهم Old Mutual Ltd، الذي ارتفعت قيمته 2.47% أو 2.74 نقطة وبلغ سعره 113.84 عند الإغلاق. في المقابل، سهم Standard Life Aberdeen PLC واصل ارتفاعه عند 2.37% أو 5.80 نقطة وأغلق عند سعر 250.80، في حين سهم BP PLC زاد 2.09% أو 11.20 نقطة بسعر 547.80 عند نهاية الجلسة.



أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم Hikma Pharmaceuticals PLC ‎ منخفضا عند 4.29% أو 71.00 نقطة وتداول عند مستويات 1584.50 عند الاغلاق. سهم British American Tobacco PLC ‎ تراجع بمقدار 3.44% أو 106.00 نقطة عند سعر 2980.00، أما سهم Imperial Brands PLC ‎ أغلق على هبوط عند 1.79% أو 47.00 نقطة بسعر 2583.50.



عدد الأسهم الأكثر ارتفاعًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على انخفاض بالتداول في بورصة لندن مع 1079 مقابل 976، في حين 320 بقي دون تغيير.