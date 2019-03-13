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محافظات
الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:27 م

تنفيذ أعمال "حياة كريمة" بقرية ميت الليث بالغربية

محافظ الغربية هشام
محافظ الغربية هشام السعيد
أ ش أ
dostor.org/2551711

شهد محافظ الغربية هشام السعيد، اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية ميت الليث مركز السنطة والتى تعد ثاني القرى الأكثر احتياجًا من تسع قرى تم اختيارهم كمرحلة أولى على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن قيمة أعمال المبادرة تتجاوز 600 مليون جنيه وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية المتمثلة في الجمعية الشرعية ومؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر وجمعية الأورمان وجمعية رسالة وجمعية إبن النفيس وجمعية قلوب أصحاء.

وأكد المحافظ - خلال كلمته - اهتمامه الكبير بتنظيم العمل المجتمعي لتلبية كافة مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أهمية الوصول بكافة الخدمات إلى القرى والعزب على غرار الخدمات التي تقدم في المدن، موضحًا أنه تم التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتغطية المحافظة بالصرف الصحي في عام 2020.

ووزع المحافظ 81 مساعدة مالية بقيمة ألف جنيه للأسرة الواحدة و100 لحاف و100 بطانية، كما تشمل المبادرة أيضًا تنفيذ 8 عمليات جراحية لأهالي القرية وأيضًا إعادة تأهيل 15 منزلا بالقرية وعمل 3 وصلات مياه بالقرية.

وتفقد محافظ الغربية القافلة الطبية التي تنظمها جمعية قلوب أصحاء التي تقوم بالكشف المبكر عن روماتيزم القلب لأطفال القرية من سن 5 سنوات إلى 15 عاما، كما تفقد أيضًا المنازل المقرر إعادة تأهيلها، مؤكدا على تنفيذ كافة مطالب المواطنين وسرعة تنفيذ كافة الأعمال بهذه المنازل حسب احتياجاتها الفعلية، ومقدمًا الشكر لكل المشاركين في تنفيذ المبادرة.

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