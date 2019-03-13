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الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:26 م

kora live.. بث مباشر مباراة برشلونة وليون بتاريخ 13-3-2019

kora live.. بث مباشر
dostor.org/2551710

kora live.. بث مباشر مباراة برشلونة وليون بتاريخ 13-3-2019

لم تكن الفرق الفرنسية ، من الناحية التاريخية ، جيدة في كامب نو في دوري أبطال أوروبا ، كما تسجل هيئة الإذاعة البريطانية. في تسع مباريات ، فاز برشلونة بستة ، مع باريس سان جرمان فقط الذي تمكن من تعادل 1-1 في عام 1995 ، ومرة ​​أخرى في عام 2013. لا يوجد فريق من دوري الدرجة الأولى الفرنسي أبقى برشلونة بدون أهداف في كامب نو.

 kora live.. بث مباشر مباراة برشلونة وليون بتاريخ 13-3-2019                                 

لمشاهدة بث مباشر لمرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على الهواء مباشرة من منطقة كاتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي ، قم بالوصول إلى الفيديو المتدفق المقدم من Univision NOW ، أو قم بتنزيل تطبيق Univision لمشاهدة المباراة على الأجهزة المحمولة. تعمل Univision NOW أيضًا على بث مباشر على جهاز البث المباشر Roku ، مما يسمح للجماهير بمشاهدة المواجهة المباشرة بين برشلونة وليون والبث المباشر على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم.

kora live.. بث مباشر مباراة برشلونة وليون بتاريخ 13-3-2019 

بدلاً من ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يفضلون دفق باللغة الإنجليزية ، سيتم توفير الفيديو المباشر بواسطة B / R Live ، والذي يقدم اللعبة على أساس الدفع لكل عرض مقابل رسوم 2.99 دولار.

 

ستكون هناك أيضًا طريقة متاحة لمشاهدة بث مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة من Camp Nou مجانًا دون الحاجة إلى تسجيل دخول عبر الكابل أو رسوم الدفع لكل عرض المطلوبة من خلال الاشتراك للحصول على اشتراك تجريبي في باقة تلفزيون عبر الإنترنت مثل Fubo TV أو حبال التلفزيون. يطلب كلا هذين المقدمين معلومات بطاقة الائتمان ورسوم الاشتراك ، ولكن يأتي كل منهما أيضًا بفترة معاينة لمدة سبعة أيام دون أي تكلفة مبدئية. باستخدام خيار الإصدار التجريبي المجاني ، يمكن للمشجعين مشاهدة جولة دوري أبطال أوروبا UEFA المؤلفة من 16 مباراة يوم الأربعاء على الهواء مباشرة.

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