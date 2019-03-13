ألبانيا ومقدونيا الشمالية: نأمل انضمامنا قريبًا للاتحاد الأوروبي

أعرب قادة ألبانيا ومقدونيا الشمالية، اليوم الأربعاء، عن آمالهما في أن يقرر الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل فتح محادثات انضمام البلدين إلى التكتل.



وقال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زاييف، أثناء وجوده في ألبانيا لمقابلة نظيره الألباني إدي راما، إن البلدين يتوقعان أن يأخذ الاتحاد الأوروبي موقفا إيجابيا منهما، مضيفا أن رئيسا الحكومتين التزما بكل مطالب الاتحاد ومنها إصلاحات النظم القضائية والإدارة العامة، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.



كان الاتحاد الأوروبي أعلن في يونيو الماضي أنه ربما يفتح محادثات انضمام مقدونيا الشمالية -مقدونيا سابقا- وألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي في حال استمرتا في إحراز التقدم في تنفيذ الإصلاحات.