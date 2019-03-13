مصرع نحو 130 شخصًا في فيضانات بموزمبيق ومالاوي

لقى نحو 130 شخصًا مصرعهم؛ جراء الفيضانات في موزمبيق ومالاوي المجاورة.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء، عن مسئولين في موزمبيق قولهم إن نحو 70 شخصًا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات في الأقاليم الوسطى والشمالية، موضحة أن نحو 140 ألف شخص تأثروا بالفيضانات، التي دمرت أيضا آلاف المنازل.



وأثرت الفيضانات على مالاوي المجاورة، حيث لقى نحو 60 شخصًا مصرعهم، وأمرت السلطات في مالاوي الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة للفيضانات بالانتقال من منازلهم إلى مناطق الإقامة المؤقتة في المناطق المرتفعة.