رئيس "شئون اللاجئين الفلسطينيين": منظمة التحرير تسعى للحفاظ على "الأونروا"

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن تحرك منظمة التحرير الفلسطينية مع الأونروا يأتي في إطار حشد الدعم المالي والسياسي، من أجل الحفاظ على وجودها حتى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين.



وشدد أبو هولي على أن العام 2019 عام مصيري وهام ومليء بالتحديات التي تواجه قضية اللاجئين ومحاولات تصفيتها من قبل الادارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي، عبر إنهاء عمل الأونروا وإلغاء تفويضها الممنوح لها بالقرار 302، واستبدالها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.



وأضاف أبو هولي - خلال كلمته في حفل تكريم 40 طالبة من حافظات القرآن الكريم اليوم الأربعاء بمخيم المغازي وسط قطاع غزة - أن تفويض الأونروا سينتهي في سبتمبر المقبل، وأن التصويت لتجديد التفويض سيكون في شهر نوفمبر بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمديد عملها لثلاث سنوات جدد حتى نهاية عام 2022.