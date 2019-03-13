ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس كازاخستان تطوير التعاون الثنائي

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، مع رئيس كازاخستان نور سلطان نزار باييف الذي يزور الإمارات حاليا، علاقات التعاون الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تبادلا الآراء حول عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وقال الشيخ محمد بن زايد - خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام- إن بلاده تحرص منذ تأسيسها على مد جسور التواصل والتعاون مع مختلف دول العالم بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دفع جهود التنمية والتطوير والتقدم في مختلف المجالات، مشيرا إلي أن الإمارات أرست قاعدة متينة من العلاقات المتميزة مع دول العالم الصديقة من خلال نهجها القائم على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون البناء.



من جانبه، أكد رئيس كازاخستان أهمية علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين في كافة الجوانب واهتمام كازاخستان بتوسيع آفاقها وتنميتها.



وشهد الجانبان مراسم تبادل مذكرة إعلان نوايا بين وزارة الطاقة بكازاخستان وشركة "برايم بروجيكت ديفلبمنت كونسلتنسي" بشأن التعاون في مجال الاستثمار في قطاعي الطاقة والصناعات المتعلقة بالثروات الباطنية في كازاخستان.