التقرير الأمريكي لأوضاع حقوق الإنسان يشيد بجهود الحكومة اليمنية ويهاجهم الحوثيين

أكد التقرير السنوي الأمريكي لأوضاع حقوق الإنسان عن عام 2018، أن نفوذ جماعة الحوثي في اليمن على المؤسسات الحكومية أدى إلى الحد بشكل كبير من قدرة الحكومة اليمنية الشرعية على إجراء التحقيقات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.



وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، وقوع عمليات قتل غير قانونية في اليمن بما في ذلك الاغتيالات السياسية، وحالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، إضافة إلى ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة.



وأشاد التقرير بجهود الحكومة اليمنية الشرعية التي اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ومقاضاتهم لكن الإفلات من العقاب ظل مستمرا.



واتهم التقرير الـ 43 الصادر عن الخارجية الأمريكية، جهات فاعلة بما في ذلك الحوثيون والميليشيات القبلية والعناصر الانفصالية وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بارتكاب انتهاكات جسيمة دون ملاحقة مرتكبيها.



وتناول التقرير الأمريكي أوضاع حقوق الإنسان عن عام 2018 في 200 دولة وإقليم حول العالم.