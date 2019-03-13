بث مباشر FC Barcelona| مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليون| دوري أبطال أوروبا

أحد الفريقين اللذين لم يخسرا مباراة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم ، لكل من UEFA.com ، برشلونة بطل الدوري الإسباني ، وفرنسي أولمبيك ليونيس صاحب المركز الثالث في الدوري الفرنسي ، سيشهد هذا الإنتهاء الأزياء الأكثر كارثية الممكنة - مع الخروج من المنافسة في جولة ال 16 يوم الأربعاء. فشل برشلونة في التسجيل للمرة الثالثة في أي مسابقة كبرى هذا الموسم ، في مباراة الذهاب في ليون. لكن الجانب الفرنسي المفاجئ لم يتمكن من وضع المرمى في مرمى الحارس - تاركاً التعادل السلبي بدون أهداف بينما يتوجه الفريقان إلى كامب نو لحضور مباراة الإياب التي ستحقق الفوز أو الذهاب إلى أرض الملعب والتي ستعيش من الملعب الأسطوري .

لمعرفة كيفية مشاهدة بث مباشر من فريق Barcelona Barcelona Vs. أولمبيك ليونيس UEFA دوري أبطال أوروبا الجولة 16 مباراة الذهاب مباراة ، راجع المعلومات المتدفقة في الجزء السفلي من هذه المقالة. من المقرر انطلاق المباراة الساعة 9 مساءً. توقيت وسط أوروبا في Camp Nou ، الذي يضم 99،354 مقعدًا في برشلونة ، كاتالونيا ، إسبانيا ، يوم الأربعاء ، 13 مارس. سيكون وقت البدء هذا هو نفسه في فرنسا ، التي تشغل أيضًا منطقة توقيت وسط أوروبا.

في المملكة المتحدة ، تم تعيين انطلاق المباراة الساعة 8 مساءً. توقيت غرينتش ، أثناء وجوده في الولايات المتحدة ، يمكن للمشجعين مشاهدة اللعبة في الساعة 4 مساءً. التوقيت الصيفي الشرقي ، 1 مساءً المحيط الهادئ. في الهند ، تبدأ مباراة Blaugrana و Les Gones في الساعة 1:30 صباح يوم الخميس ، 14 مارس.