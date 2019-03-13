بث مباشر FC Barcelona| مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليون| دوري أبطال أوروبا
أحد الفريقين اللذين
لم يخسرا مباراة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم ، لكل من UEFA.com ، برشلونة
بطل الدوري الإسباني ، وفرنسي أولمبيك ليونيس صاحب المركز الثالث في الدوري الفرنسي
، سيشهد هذا الإنتهاء الأزياء الأكثر كارثية الممكنة - مع الخروج من المنافسة في جولة
ال 16 يوم الأربعاء. فشل برشلونة في التسجيل للمرة الثالثة في أي مسابقة كبرى هذا الموسم
، في مباراة الذهاب في ليون. لكن الجانب الفرنسي المفاجئ لم يتمكن من وضع المرمى في
مرمى الحارس - تاركاً التعادل السلبي بدون أهداف بينما يتوجه الفريقان إلى كامب نو
لحضور مباراة الإياب التي ستحقق الفوز أو الذهاب إلى أرض الملعب والتي ستعيش من الملعب
الأسطوري .
لمعرفة كيفية مشاهدة
بث مباشر من فريق Barcelona
Barcelona Vs. أولمبيك ليونيس UEFA دوري
أبطال أوروبا الجولة 16 مباراة الذهاب مباراة ، راجع المعلومات المتدفقة في الجزء السفلي
من هذه المقالة. من المقرر انطلاق المباراة الساعة 9 مساءً. توقيت وسط أوروبا في Camp Nou ، الذي
يضم 99،354 مقعدًا في برشلونة ، كاتالونيا ، إسبانيا ، يوم الأربعاء ، 13 مارس. سيكون
وقت البدء هذا هو نفسه في فرنسا ، التي تشغل أيضًا منطقة توقيت وسط أوروبا.
في المملكة المتحدة
، تم تعيين انطلاق المباراة الساعة 8 مساءً. توقيت غرينتش ، أثناء وجوده في الولايات
المتحدة ، يمكن للمشجعين مشاهدة اللعبة في الساعة 4 مساءً. التوقيت الصيفي الشرقي ،
1 مساءً المحيط الهادئ. في الهند ، تبدأ مباراة Blaugrana و Les Gones في الساعة
1:30 صباح يوم الخميس ، 14 مارس.