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الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:17 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر بتاريخ 13-03-2019 دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر بتاريخ 13-03-2019 دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر
الدستور مباشر
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يستضيف ملعب "أنفيلد" الليلة القمة التاريخية بين العملاقين الأوربيين ناديى ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وبايرن ميونخ الألمانى فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويغيب فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول بسبب الإيقاف، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة ليفربول ونابولى الإيطالى التى أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز ليفربول بهدف محمد صلاح، كما يفتقد ليفربول أيضاً لجهود جو جوميز للإصابة، ويبدو موقف الكرواتى ديان لوفرين صعبا من اللحاق فى المباراة، فى ظل عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التى تعرض لها فى أوتار الركبة.

فى حين يغيب توماس مولر لاعب بايرن ميونخ بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة الفريق البافارى ضد أياكس الهولندى التى أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا"، وانتهت بالتعادل الإيجابى 3/3، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، كما يغيب جيروم بواتينج لمعاناته من مشكلة فى المعدة، والجناح الهولندى آريين روبن بسبب الإصابة.



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