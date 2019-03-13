التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان: الصين تحتجز أكثر من مليوني مسلم قسريًا

أكد التقرير السنوي الأمريكي لأوضاع حقوق الإنسان عن عام 2018، أن الحكومة الصينية كثفت العام الماضي (2018) حملتها ضد أقلية الأويجور المسلمة في إقليم شينجيانج.



وأشار التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، إلى احتجاز السلطات الصينية بشكل تعسفي لـ 800 ألف شخص، وربما أكثر من مليوني شخص في معسكرات احتجاز، بهدف محو هوياتهم الدينية والعرقية.



وكشف التقرير عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بخلاف عمليات القتل التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب.



واتهم التقرير الـ43 الصادر عن الخارجية الأمريكية الحكومة الصينية بقمع للحريات بشكل تفاقم خاصة في منطقة التبت ذاتية الحكم.

