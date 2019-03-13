تجهيزات مكثفة لصالات الأهلي لاستضافة بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

حرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة (سيدات) بالنادي الأهلي، على متابعة آخر التجهيزات في صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا لاستضافة مباريات البطولة التي تقام خلال الفترة من 14 حتى 26 مارس الجاري.



وحرصت اللجنة على التأكد من جاهزية الصالتين لاستضافة التدريبات والمباريات بعد عمليات الصيانة اللازمة والتي شملت الأرضية وكشافات الإنارة والتكييف والمقاعد والبوابات وخدمة الإنترنت وتركيب الإعلانات الخاصة بالاتحاد الأفريقي، وذلك حسبما أشار الموقع الرسمي للنادي.



وتم الانتهاء من تجهيز صالة الشهداء وتقسيمها إلى أكثر من ملعب للمباريات والتدريبات، وتزويدها بمدرجات متحركة لاستيعاب أعضاء النادي والأجهزة الفنية والبعثات المشاركة في البطولة.



يذكر أن مقر النادي الأهلي بالجزيرة يشهد في تمام الثانية ظهر الجمعة القادم مراسم قرعة البطولة بقاعة فكري أباظة، بحضور المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ورؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي ومدير البطولة، وياسر نصير نائب مدير عام النشاط الرياضي ونائب مدير البطولة.



كما يحضر مراسم القرعة الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، وجون كلود موبيتا نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، وممثل عن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، إلى جانب مندوبي الفرق المشاركة في البطولة التي تنطلق مبارياتها السبت.



وتلقى النادي خطاب تأكيد بالمشاركة في البطولة من جانب فرق الشمس والصيد وسبورتنج من مصر والمجمع البترولي الجزائري وقرطاج التونسي وفرق الأنابيب والسجون والبنك التجاري من كينيا وفريق فاب الكاميروني وفريقا كمبالا سيتي ونكومبا من أوغندا وفريق الجمارك النيجيري وفريق أسيك ميموزا الإيفواري وفريق ريفينيو الرواندي وفريق دي جي إس بي الكونغولي وفريق يو إس إف إيه من بوركينا فاسو.



وحرص رؤوف عبدالقادر على التواصل خلال الساعات الماضية مع مسئولي الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة؛ للترتيب لإقامة الاجتماع الفني الخاص بالبطولة.



وفي ذات السياق، خاض الفريق الأول لكرة الطائرة (سيدات) بالنادي الأهلي مرانا قويًا اليوم الأربعاء استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة، حيث قاد حمدي الصافي المدير الفني للفريق تدريبات بدنية مكثفة للارتقاء بالنواحي البدنية، وبعدها انتقلت اللاعبات إلى أداء التدريبات الخططية المكثفة باستخدام المعدات والأدوات التدريبية التي تمت الاستعانة بها في الفترة الماضية.



وكان الفريق خاض معسكر إعداد قوي في صربيا استمر لمدة 10 أيام، وخاض خلاله الفريق مباريات ودية عديدة لتجهيز الجميع من أجل المنافسة على اللقب الذي توج به الأهلي في الموسم الماضي.