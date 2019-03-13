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الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:14 م

انطلاق فعاليات مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة بمشاركة 4 دول

انطلاق فعاليات مسابقة
أ ش أ
dostor.org/2551690

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو للعام 20182019، والتي ينظمها مكتب مدير عام تنمية مادة اللغة العربية بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، برعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجامعة الدول العربية.

حضر حفل الافتتاح مدير عام تنمية مادة اللغة العربية بالوزارة الدكتور غازي البنواني، وأستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية الفصحى بجامعة بنها الدكتور علي سعد، ومنسق عام المسابقة خالد السبكي، والأستاذ عبد المعز شلبي خبير بمكتب تنمية مادة اللغة العربية، وممثلي الدول المشاركة في المسابقة.

وقال الدكتور غازي البنواني إن الدول المشاركة في المسابقة هذا العام هي (الكويت، وسلطنة عمان، ولبنان، ومصر).

وتمثل مصر الطالبة رحاب حمدي محمد من محافظة دمياط للمسابقة في المرحلة الثانوية، والطالبة سمية جمال محمد من محافظة الفيوم للمسابقة في المرحلة الإعدادية.

وأشار إلى أن حفل ختام الفعاليات وتكريم الفائزين في المسابقة على مستوى الجمهورية، وعلى مستوى الوطن العربي سيقام يوم الأربعاء الموافق 20 من مارس الجاري، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأوضح أن مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، تقيس قدرات الطلاب في الخطابة الارتجالية ومخارج الحروف والالتزام بالقواعد النحوية وتعبيرات الوجه والتمثيل في الأداء والثقة بالنفس والالتزام بالوقت المحدد للإلقاء، فضلًا عن الإلقاء الشعري، وعقد مناقشات في الثقافة اللغوية العامة.

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