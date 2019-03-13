الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع ترقب تصويت البرلمان البريطاني

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب التطورات السياسية في بريطانيا وصعود "وول ستريت.



وارتفع قطاع النفط والغاز بنحو 1.5% ليقود مكاسب البورصات الأوروبية مع صعود أسعار النفط نحو 2% خلال التعاملات.



وينتظر المستثمرون تصويت البرلمان البريطاني في وقت لاحق من اليوم على البريكست، دون اتفاق بعد رفض الصفقة المعدلة أمس.



ولم يتبق أمام القوى السياسية في بريطانيا في الوقت الحالي سوى خيارين، وهما تنفيذ البريكست بدون صفقة أو التقدم بطلب لتأجيل المادة 50 وتمديد الموعد المقرر لمغادرة المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي.



وتزامن صعود الأسهم الأوروبية مع مكاسب ملحوظة؛ لنظيرتها الأمريكية خلال التعاملات بقيادة قطاع التكنولوجيا.



وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال يناير.



وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6% إلى 375.6 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1% عند 7159.1 نقطة.



وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.7% عند 5306.3 نقطة، أما مؤشر "داكس" الألماني فارتفع بنحو 0.4% إلى 11572.4 نقطة.



وارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1304 دولار.