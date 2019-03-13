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الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:12 م

تقرير حقوق الإنسان الأمريكي: 210 آلاف تركي نكل بهم بعد محاولة انقلاب 2016

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
dostor.org/2551681

أكد التقرير السنوي الأمريكي لأوضاع حقوق الإنسان عن عام 2018، الذي صدر اليوم، أن النظام التركي ارتكب حالات قتل تعسفي ووفيات مشبوهة لأشخاص محتجزين وحالات اختفاء قسري وتعذيب واعتقال تعسفي لعشرات الآلاف من الأشخاص.

وأشار التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية، إلى قيام السلطات التركية بطرد الآلاف من أفراد الشرطة والعسكريين لأسباب تتعلق بالإرهاب باستخدام مراسيم حالة الطوارئ وقوانين مكافحة الإرهاب الجديدة، كجزء من ردها على محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في يوليو 2016.

ووفقا للتقرير الأمريكي بلغ عدد الأشخاص الذين طردتهم حكومة الرئيس رجب أردوغان من وظائفهم أوقفتهم عن العمل أكثر من 130 ألف موظف مدني، كما اعتقلت نحو 80 ألف مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية لأسباب تتعلق بالإرهاب وبناء على علاقات برجل الدين فتح الله جولن وحركته المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب.

وأكد التقرير الأمريكي وقوع حالات قتل تعسفي ووفيات مشبوهة لأشخاص محتجزين وحالات اختفاء قسري وتعذيب واعتقال تعسفي لعشرات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك أعضاء معارضون في البرلمان ومحامون وصحفيون ومواطنون أجانب، إضافة لثلاثة موظفين أتراك يعملون في البعثة الأمريكية في تركيا بسبب صلاتهم المزعومة بجماعات إرهابية.

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