"العربي للنشر" تشارك في الجدل العالمي حول البيئة بـ"الذكاء الأخضر"

أعلنت دار العربي للنشر والتوزيع، بالتعاون مع دار النشر الإيطالية جونتي، عن إصدار كتاب "الذكاء الأخضر: تطور النباتات وإنقاذ مستقبل البشرية" لستيفانو مانكوزو وأليساندرا فيولا، وترجمة يمنى أحمد.



ويعد أهم الكتب وأكثرها تداولًا في إيطاليا وعلى مستوى العالم بسبب ما يناقشه من فكر مستقبلي جديد، بحسب بيان للناشر.



ويلقي الكتاب الضوء على فكرة بارزة على الساحة الثقافية العالمية لخصها الناشر: "إذا فكرنا كما تفكر النباتات فسنكتشف بأننا لا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه بدءا من تصميم المباني وحتى تنظيم المجتمع".



ويقارن ستيفانو مانكوزو وأليساندرا فيولا في الكتاب عالم النباتات بعالم البشر، موضحين أن النباتات لديها حواس مثلنا تمامًا، وأنَّها على عكس المعتقد، لديها حس متطور للغاية ومعقد عن وجودها في العالم، وعن مجتمعها، وعن الطرق المختلفة التي تستخدمها لتحافظ على وجودها في هذا العالم المتغير، فعلى عكس ما يتخيله معظم البشر، فإن النباتات لن تحتاج لجهودهم لكي تظل على قيد الحياة وتستمر على الأرض، لأنها غالبًا ستستمر في الحياة حتى بعد انتهاء البشر.



الكتاب لاقى اهتماما وصدى عالميين إذ ناقشته أشهر الصحف والمجلات العالمية، مثل: وول ستريت جورنال، والجارديان البريطانية، والسي إن إن الأمريكية.