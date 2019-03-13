تراجع مؤشرات الأسهم في المغرب 0.03% بتداولات الأربعاء

تراجعت مؤشرات الأسهم في المغرب بنهاية جلسة اليوم الأربعاء؛ وسُجلت خسائر في قطاعات العقارات، الموزعون والأخشاب والورق.



عند نهاية التداولات في الدار البيضاء، مؤشر مازي عائم المغربي أغلق على انخفاض عند 0.03%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر مازي عائم المغربي برز سهم ستروك للصناعة، الذي ارتفعت قيمته 9.55% أو 2.10 نقطة وبلغ سعره 24.10 عند الإغلاق. في المقابل، سهم سي آي إتش واصل ارتفاعه عند 7.18% أو 20.55 نقطة وأغلق عند سعر 306.85، في حين سهم غاز أفريقيا زاد 4.07% أو 144 نقطة بسعر 3684 عند نهاية الجلسة.



أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم جيت كونتراكترز منخفضا عند 4.57% أو 14.85 نقطة وتداول عند مستويات 310.05 عند الاغلاق. سهم بي إم سي آي تراجع بمقدار 3.23% أو 25 نقطة عند سعر 745، أما سهم كارتي سعادة أغلق على هبوط عند 2.75% أو 0.99 نقطة بسعر 35.01.



عدد الأسهم الأكثر انخفاضًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة الدار البيضاء مع 21 مقابل 10، في حين 6 بقي دون تغيير.