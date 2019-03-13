العراق يمنع مرور طائرات بوينج 737 ماكس في أجوائه

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الأربعاء، إيقاف منح موافقات المرور لطائرات بوينج 737 MAX بالأجواء العراقية وذلك لوجود تقييدات فنية ودولية باستخدام هذا النوع من الطائرات.

وقالت سلطة الطيران المدني - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن القرار جاء بتوجيه من قسم السلامة الجوية في السلطة، وذلك للتأكد من الاستخدام الآمن لهذا النوع من الطائرات للحفاظ على إجراءات السلامة في الأجواء العراقية.

وأضاف البيان، أن القرار يعد نافذا اعتبارا من اليوم بإيقاف منح الموافقات لطائرات بوينج 737 MAX لاستخدام المطارات العراقية أو دخول الأجواء العراقية، وحتى إشعار آخر.

يشار إلى أنه على الرغم من إبداء شركة "بوينج" الأمريكية قناعتها التامة بسلامة طائراتها من هذا الطراز، فقد ألغت دول أوروبية (الواحدة تلو الأخرى) مجالها الجوي أمام هذا النوع من الطائرات، على خلفية تحطم طائرة من هذا النوع في إثيوبيا الأحد الماضي.