44.29% معدل التضخم بالسودان في فبراير

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أن التضخم ارتفع في شهر فبراير الماضي إلى 44.29% بزيادة 1.93 % عن معدل شهر يناير الذي بلغ 43.45%، وانخفاض بنسبة 18% مقارنة بشهر فبراير من عام 2018.

وأوضح الجهاز في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في المناطق الحضرية في شهر فبراير بلغ 41.63%، وفي المناطق الريفية بلغ 46.19%.



وعزا الجهاز الارتفاع لعدة أسباب منها ارتفاع سلع من مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات وهي اللحوم والخبز والحبوب واللبن والجبن، بينما شهدت مجموعتي الخضروات والزيوت انخفاضا.