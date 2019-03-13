مقتل وإصابة 6 مدنيين في ديالي والقبض على 9 إرهابيين في الموصل

قتل مدني وأصيب 5 آخرون من عائلة واحدة، اليوم الأربعاء، جراء سقوط قذيفة هاون في ديالى بالعراق.

وذكر مصدر أمني عراقي - في تصريح لقناة الإخبارية - أن قذيفة هاون سقطت على منزل في منطقة القصبة القديمة بناحية قره تبة، مما أدى إلى مقتل فرد وإصابة 5 آخرين.

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، إلقاء القبض على تسعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل.

وقال معن في بيان صحفي، أن ثلاثة من المقبوض عليهم كانوا يعملون فيما يسمى باللجنة الأمنية، وخمسة كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة، وأحدهم مقاتل فيما يسمى بديوان الجند، خلال فترة سيطرة "داعش" على مدينة الموصل.