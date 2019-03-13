العراق تثمن المشاركة المتميزة لـ"العربية للتصنيع" بالمعرض الدولي للدفاع

أشاد الدكتور جمال العادلي وزير الموارد المائية العراقي بالمشاركة المُتميزة للهيئة العربية للتصنيع بالمعرض الدولي للدفاع في العراق IQDEX.

وأكد المسئول العراقي - خلال استقباله لوفد الهيئة في العاصمة بغداد، بحسب بيان للهيئة العربية للتصنيع اليوم الأربعاء - أن هذه المشاركة تعد خطوة هامة في طريق التعاون البناء بين الأشقاء العرب في مجالات التنمية الشاملة.

وأشار العادلي إلى تمتع منتجات الهيئة العربية للتصنيع بالجودة العالمية وتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي، مؤكدا أن المستقبل القريب سيشهد ازدهارا في مجالات التعاون مع الهيئة في العديد من مجالات التصنيع المشترك وتبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية.