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الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:39 م

الأهلي يبحث ترتيبات مباراة شبيبة الساورة بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يبحث ترتيبات
ا ش ا
dostor.org/2551552

عقد المدير التنفيذي للنادي الأهلي العميد محمد مرجان، اليوم الأربعاء، بمقر النادي بالجزيرة، اجتماعا مع مديري أمن مقر وفروع النادي، لوضع الخطة الأمنية والترتيبات الخاصة بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع شبيبة الساورة الجزائري، والمقرر لها مساء السبت القادم على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
واستعرض الاجتماع الاتصالات المستمرة مع قيادات وزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية، لتوفير الأجواء المناسبة والتيسير على الجماهير خلال المباراة، إلى جانب المهام التي سيقوم بها أفراد الأمن الإداري بالنادي وشركة الأمن الخاصة التي يتم الاستعانة بها في تنظيم المباريات خلال الفترة الماضية.
وتم الاتفاق على ضرورة التعاون الكبير مع الجماهير لتسهيل مهمتها في تشجيع الفريق، مع التوجيهات المستمرة بضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية والسلوك الرياضي في تشجيع الفريق، إلى جانب توفير كافة سبل الراحة للمسؤولين في نادي شبيبة الساورة ومشجعيه، أسوة بالمعاملة الطيبة التي تلقتها بعثة الفريق خلال مباراة الذهاب.
وتم خلال الاجتماع تكليف مديري الأمن بالنادي بالعمل على راحة أعضاء النادي، خاصة من الرواد وكبار السن وتسهيل وصولهم إلى المدرجات المخصصة لهم مباشرة، فضلا عن تخصيص أماكن مناسبة للاعبين من أكاديميات النادي ممن تقرر حضورهم المباراة، كما تقرر تخصيص مشرفين من الأمن للتواجد في الأتوبيسات التي سوف تقوم بنقل الأعضاء الى الإسكندرية لحضور المباراة وحتى عودتهم للقاهرة عقب اللقاء.
وأكد مرجان التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية، وتقدير النادي للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بعد الموافقة على زيادة أعداد الجماهير إلى 15 ألف مشجع، والتعاون المثمر بين جميع الأطراف لخروج المباراة بالشكل المطلوب، لافتا إلى إن مجلس إدارة النادي يقوم بجهود كبيرة من أجل تواجد الجماهير في المدرجات.
وأوضح أن الأهلي يثق بشدة في وعي جماهيره ومسئوليتها تجاه دعم الفريق بالشكل الحضاري الذي يتناسب مع مكانة النادي، والظهور بصورة مشرفة تليق بنادي القرن، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات من أجل نجاح المباراة، وتأكيد قدرة النادي على تنظيم مختلف الفعاليات والبطولات.

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