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الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:37 م

يشمل 200 دولة.. "بومبيو" يعلن اليوم التقرير الأمريكي السنوي لحقوق الإنسان

الوزير مايك بومبيو
الوزير مايك بومبيو
محمد عمر
dostor.org/2551550

أعلنت وزراة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو، سيصدر مساء اليوم، التقرير الأمريكي السنوي لحقوق الإنسان عن عام 2018.

وقالت الخارجية في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، إن بومبيو سيعلن عن التقرير في مؤتمر صحفي في غرفة الاجتماعات الصحفية بوزارة الخارجية.

وأوضحت الخارجية في بيانها أن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها يعتبران عنصرين أساسيين بالنسبة للولايات المتحدة.

وأضاف البيان "ستواصل الولايات المتحدة دعم من يكافحون حول العالم من أجل كرامة الإنسان وحريته".

وأشار البيان إلى أن التقارير القطرية لعام 2018 حول ممارسات حقوق الإنسان تعد بموجب القانون الأمريكي وتوثق حالة حقوق الإنسان وحقوق العمال في حوالي 200 دولة وإقليم.

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