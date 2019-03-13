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اقتصاد
الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:34 م

"السحر المصري".. المشروعات العقارية تتصدر غلاف مجلة عالمية

السحر المصري.. المشروعات
ا ش ا
dostor.org/2551545

تصدر عدد من المشروعات العقارية المصرية مجلة "بروبرتي ويك إنترناشونال" العالمية، في ضوء خطة دعاية وترويج تنفذها مصر للمشروعات العقارية من خلال مشاركتها الحالية بمعرض (إم.آي.بي.آي.إم 2019) بمدينة كان الفرنسية.

وقال المهندس مصطفى عبدالوهاب، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن المجلة صدرت المشروعات العقارية المصرية على غلافها تحت عنوان "السحر المصري"، مشيرا إلى أنه يتم أيضا تسليم زوار الجناح المصري من كبار المستثمرين العقاريين ومسؤولي البنوك والصناديق الاستثمارية حقيبة مطبوع عليها شعار المشاركة المصرية في المعرض.

وأضاف أنه يتم عرض أفلام مصورة من مشروعات الوزارة التي تنفذها الوزارة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، كما تعرض الشركات العقارية المصرية المشاركة في الجناح المصري مجموعة من الفيديوهات لمشروعاتها، بخلاف فيديوهات عن السياحة المصرية والمتحف المصري يتم عرضها بالجناح المصري، مشيرا إلى أنه تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالجناح المصري، وكذلك حساب على منصة (تويتر) الاجتماعية.

من جانبه، قال المستشار الفني لوزير الإسكان باهر الشعراوي إنه تم طبع كتيب يضم مشروعات وزارة الإسكان، ممثلة في مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومشروعات الـ8 شركات العقارية الكبرى، المشاركة مع الوزارة في الجناح المصري، وهي: سيتي إيدج، طلعت مصطفى، رؤية، البدر، بالم هيلز، تطوير مصر، سوديك، وأركو.
وأضاف أن وزارة الإسكان طبعت أيضا كتيبات منفصلة تفصيلية عن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، كما يتم تسليم زوار الجناح المصري هذه الكتيبات الدعائية ومعها نسخة من قانون الاستثمار المصري، ولائحته التنفيذية، باللغة الإنجليزية.

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