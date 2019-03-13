بالصور.. محافظ سوهاج يشهد ختام دورة الأطقم الطبية بوحدات الكلى

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، فعاليات ختام الدورة التدريبية للعاملين بوحدات الكلى بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، والتى استمرت لمدة 3 أسابيع، بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية، وكلية الطب جامعة سوهاج، وهيئة التأمين الصحي.



وأكد محافظ سوهاج، أهمية إدراك معاناة مريض الكلى وطبيعة مرضه، وتسخير كافة الإمكانيات لتخفيف آلامه، ومساعدته على ممارسة حياته بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن مريض الكلى يحتاج إلى رعاية طبية كاملة.



وأشار "الأنصاري" إلى أهمية الدورات التدريبية لنقل المهارات والخبرات للعاملين بالقطاع الطبي، وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن التدريب منهج هام جدًا للتعليم، مشيدًا بالتعاون والتكامل بين جميع الهيئات، والمؤسسات الطبية بسوهاج.



ولفت إلى اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واقتحام المشكلات والعمل على حلها، مؤكدًا أن أهالي سوهاج يستحقون الكثير من الخدمات.



ومن جهته، أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، حرص المديرية على عقد الدورات التدريبية لصقل مهارات العاملين، من أطقم الأطباء والتمريض والفنيين، حيث أن المديرية تولي اهتمامًا خاصًا بمريض الكلى، لافتًا إلى أنه يوجد 14 وحدة غسيل كلوي بالمستشفيات العامة، والمركزية، تحتوي على 366 ماكينة غسيل، و19 محطة لمعالجة المياه، مشيرًا إلى أن المديرية تقوم بأعمال الصيانة لتلك الوحدات، والمحطات بشكل دوري.



وأضاف أنه تم إنشاء مخزن لمستلزمات وأدوية الكلى لتلافي العجز بها، داخل المستشفيات، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة، وكلية الطب بجامعة سوهاج، لتبادل الخبرات، ورفع كفاءة العاملين من أطباء تمريض، وفنيين، مشيرًا إلى أنه تم البدء في إنشاء أقسام وعيادات تخصصية للكلى بالمستشفيات.



وشارك في الدورة 300 من الأطباء والتمريض والفنيين، وحضر الختام الدكتور أحمد عبدالكريم مدير عام فرع التأمين الصحي بسوهاج، والدكتور أحمد الدمنهوري مدير مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج.



وتفقد محافظ سوهاج أعمال التوسعة بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الهلال، بالإضافة إلى 12 ماكينة غسيل كلوي جديدة، كما تفقد وحدة معالجة المياه، والأعمال الإنشائية لوحدة قسطرة القلب بالمستشفى.