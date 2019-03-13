غادة والي توسع مظلة التأمينات للصحفيين

وافقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على حل الأزمات التأمينية لجميع الصحفيين الذين تغلق صحفهم الورقية والإلكترونية لسبب أو لآخر، وعلى شمولهم بمظلة التأمينات الاجتماعية تحت مسمى "الصحفي الحر" على أن يسدد الصحفي الاشتراكات التأمينية، فى إطار حل الأزمات التأمينية لجميع الصحفيين الذين تغلق صحفهم الورقية والإلكترونية لسبب أو لآخر.



جاء ذلك خلال اللقاء المطول الذى عقد بمقر الوزارة بين الوزيرة والكاتب الصحفي خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين، ومحمد شبانة أمين صندوق النقابة.



وصرحت غادة "والي" أنها ستصدر قرار وزاري؛ بذلك حرصا على مصلحة الصحفيين وحفاظا على مستقبلهم.



وأكدت أنها ستراعى ذلك فى القانون الجديد الذى سيناقش قريبا بمجلس االنواب.



ووعدت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال اللقاء بحل المشكلة التأمينية للزملاء الصحفيين بجريدة العالم اليوم بعد صدور قرارات تعسفية بإقالتهم.