لأول مرة.. أمريكا تعترف ضمنيا بسيطرة إسرائيل على الجولان السوري
اعترفت الولايات المتحدة مبدئيا بسيطرة دولة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السوري المحتلة منذ عام 1967.
وتجاهلت الولايات المتحدة الإشارة إلى مرتفعات الجولان السورية باعتبارها "محتلة" من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي في التقرير السنوي العالمي لحقوق الإنسان، واصفة إياها بالمنطقة "تسيطر عليها إسرائيل"، وذلك وفق وكالة رويترز.
وتسعى دولة الاحتلال للحصول على اعتراف أمريكي رسمي بسيطرتها على الجولان السوري وكذلك إقناع الدول الأوربية بالأمر ذاته.