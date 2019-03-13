لأول مرة.. أمريكا تعترف ضمنيا بسيطرة إسرائيل على الجولان السوري

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 110 أمسيات دينية

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، 110 أمسيات دينية، طبقًا للخطة الدعوية بالمديرية، بناءً على توجيهات الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، برعاية الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، ...