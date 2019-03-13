وزير الدفاع يلتقي نظيره التنزاني

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حسين مويني، وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزاني، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.



وعقب مراسم الاستقبال عقد الوزيران لقاءً تناول تطورات الأوضاع التي تشهدها القارة الإفريقية في ضوء الحرب على الإرهاب، وما يفرضه من تحديات إقليمية ودولية.



وعقد الجانبان جلسة مباحثات مهمة ترأس خلالها الوزيران الاجتماع الأول للجنة التعاون العسكري المشتركة المصرية التنزانية، والتي تناولت عددًا من الملفات والموضوعات المرتبطة بعلاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين البلدين.



وقام الوزيران بالتوقيع على مذكرات التفاهم بين وزارة الدفاع المصرية ووزارة الدفاع والخدمة الوطنية لجمهورية تنزانيا الاتحادية بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



وأكد الفريق أول محمد زكي، قوة ومتانة العلاقات المصرية بأشقائها من دول القارة، وما تتميز به من طابع استراتيجي ممتد عبر تاريخ حافل من الشراكة والتعاون البناء، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة لكلا البلدين على دعم آواصر التعاون العسكرى.



ومن جانبه، أكد وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزانى أن العلاقات المصرية التنزانية تشهد تطورًا ملحوظًا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمى والدولى، مؤكدًا تطلع شعوب القارة الإفريقية لمزيد من التقدم والاستقرار فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019.



حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.