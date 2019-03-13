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سياسي
الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:19 م

"المصريين الأحرار" بالسويس يواصل مبادرة "صحتك ثروتك" للكشف على ذوي الأحتياجات الخاصة مجانا

المصريين الأحرار
عائشة حسن
dostor.org/2551530

يواصل حزب المصريين الأحرار، بالسويس دوره الخدمي على أرض الواقع مع مبادرة "صحتك ثروتك" بقيادة عادل فاضل الأمين العام للحزب بالمحافظة وأمانة ذوى الاحتياجات الخاصة بقيادة عزة رجب، ومساعدها رامي عبد الباسط، بالتعاون مع أمانة الشباب بقيادة محمد سمير، للكشف على ١٠٠ حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة من مناطق مختلفة بالسويس وبالمجانا فى تخصصات كثيرة.

وتشمل التخصصات "أطفال - أنف وأذن - مخ وأعصاب - سمعيات - علاج طبيعى -تغذية علاجية - تخاطب"، وبالأضافة إلى الإرشاد الأسري والتوعية والاستشارات قانونية بالتعاون مع الدكتور محمد مصباح والدكتورة ياسمين الناظر والدكتور محمد عبد المحسن والدكتورة نوال حسان والدكتور هشام زخاري وأخصائية التخاطب نصره أبو الوفا وأخصائي التغذية عادل الزهيرى والمستشار القانوني ميلاد عطا.

وقال عادل فاضل الأمين العام بالمحافظة، أن المبادرة حققت نجاح كبير في تنفيذها داخل مقر الحزب وأن مبادرة صحتك ثروتك (مجانا) أهداء من حزب المصريين الأحرار بالسويس لشعب السويس وذلك إيمانا منا بالدور الخدمي للحزب فى خدمة المجتمع وتنفيذا لرؤية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لتحقيقها على أرض الواقع.

وأشار فاضل إلى أن المبادرة حققت نجاح كبير في مرحلتها الأولى وكانت أيضا داخل مقر الحزب وتم عمل التحاليل اللازمة لـ ١٠٠ شخص من المواطنين والكشف والعلاج مجانا كمرحلة أولى وكانت بالتعاون مع الدكتور أحمد حمزاوى والدكتور محمد حمزاوي.

وجاءت المرحلة الثانية لاستكمال المبادرة داخل المحافظة بالكشف على ذوي الأحتياجات الخاصة وبالمجان لأن لهم حق كبير علينا وسيتم تكرار المبادرة في مناطق مختلفة وخاصة الأماكن البسيطة لتصل الخدمة لمستحقيها وللجميع قدر المستطاع.

ووجه عادل فاضل الشكر والتقدير لكل من شارك فى نجاح هذه المبادرة وبالأخص جميع الأطباء والأخصائيين المشاركين والذين لم يتأخروا للتعاون معنا لتقديم الخير والخدمة للجميع وبالمجان.

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