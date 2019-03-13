القاهرة : الأربعاء 13 مارس 2019
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الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:18 م

لايف bein sport.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع

لايف bein sport.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر
علي عبدالله
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يخوض نادي ليفربول مباراة من العيار الثقيل ضد بايرن ميونيخ مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.
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وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الآنفيلد في المباراة التي شهدت غياب تام لتثير الثلاثي المرعب "فيرمينو وصلاح وماني" حيث لم يقدموا مستوى جيد وسط تألق الألماني مانويل نوير حارس البايرن.
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وتنطلق مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا مساء اليوم الأربعاء وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
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ويدخل نادي بايرن ميونيخ المباراة من أجل الفوز مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور كما سيكون هناك ضغط كبير على ليفربول بعد الفشل في التسجيل خلال لقاء الذهاب بينهما.
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وستكون مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي المتميز عصام الشوالي وخليل البلوشي. 

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