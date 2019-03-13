لايف bein sport.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع

يخوض نادي ليفربول مباراة من العيار الثقيل ضد بايرن ميونيخ مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

لايف bein sport.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الآنفيلد في المباراة التي شهدت غياب تام لتثير الثلاثي المرعب "فيرمينو وصلاح وماني" حيث لم يقدموا مستوى جيد وسط تألق الألماني مانويل نوير حارس البايرن.

لايف bein sport.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع

وتنطلق مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا مساء اليوم الأربعاء وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

لايف bein sport.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع

ويدخل نادي بايرن ميونيخ المباراة من أجل الفوز مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور كما سيكون هناك ضغط كبير على ليفربول بعد الفشل في التسجيل خلال لقاء الذهاب بينهما.

لايف bein sport.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع

وستكون مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي المتميز عصام الشوالي وخليل البلوشي.