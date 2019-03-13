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الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:15 م

سارة نخلة براءة للمرة الثالثة من تهمة "الاعتداء على حماتها"

سارة نخلة براءة للمرة
محمد مجدى
dostor.org/2551525

قالت الفنانة سارة نخلة إنها نالت البراءة من تهمة الاعتداء على حماتها "والدة زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود".

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "الفيسبوك": الشكر كل الشكر للقضاء المصري الشريف النزيه وللمستشار عاصم قنديل، من نصف ساعة فقط أثبتت براءتي للمرة الأخيرة بعد استئنافها من حماتي التي لم تعجبها براءة زوجة ابنها والقضية اتقفلت خلاص.

وتابعت: كده زوجة ابنها التي لم يطلقها حتى الآن وهو دا السؤال الجوهري لما مرات ابنك وحشة كدا طيب ما تطلقوها ولا غاويين خلع.. آه صحيح الخلع بيريح عشان هتنازل عن حقوقي الزوجية اللي بتساوموني عليها ولا لازم اتضرب واتهان واسكت أو هبقى ست وحشة عشان مش بقبل بالذل والإهانة والحاجات التانية اللي حضرتك عارفاها كويس، ولازم لما اترمى في الشارع ببجامتي أرجع زي الكلبة عشان مافيش مكان أروحوا.

واستكملت: بتستقوو عليا عشان لوحدي.. في أهلي وناس حواليا كتير منكو وفيكو ووقفوا معايا وقفة جدعان وربنا كرمني وبيكرمني عشان عمري ما أقبل راجل يذلني عشان عندي كرامة ومتربية على الأصول اللي منعتني أتكلم ست شهور بس لما لقيت في ناس ممكن تصدق الافتراء ودي سمعتي اللي عايشة عشانها فقولت اتكلم.. هتروحوا فين من ربنا قولولي هاتقولوا إيه لربنا.. حسبنا الله ونعم الوكيل.

واختتمت كلامها قائلة: "لأخذ العلم في قضية طلاق للضرر في المحكمة.. بانتظار الحكم بالطلاق".

سارة نخلة براءة للمرة الثالثة من تهمة "الاعتداء على حماتها"
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