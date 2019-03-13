الأخضر الإبراهيمي: لا خطر على صحة الرئيس الجزائري بوتفليقة

قال الدبلوماسي الجزائري البارز الأخضر الإبراهيمي، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من أجل نص الرسالة التي قرأت باسم الرئيس بوتفليقة يوم الإثنين الماضي، مؤكدا أنه ليس هناك خطرا على صحة الرئيس بوتفليقة.



وأوضح "الإبراهيمي" في تصريحات للتلفزيون الجزائري ظهر اليوم الأربعاء، أنه "ليس هناك خطرا على صحة الرئيس بوتفليقة، وحالته مستقرة، وصوت الرئيس بوتفليقة منخفض جدا ولا يسمح له بإلقاء خطاب، لكن قدراته العقلية سليمة 100%".



وكان الرئيس بوتفليقة قد استقبل مساء الإثنين الماضي الأخضر الإبراهيمي؛ بالتزامن مع القرارات التي أعلنها بوتفليقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم الترشح فيها وإجراء تعديل حكومي موسع.