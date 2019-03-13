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اقتصاد
الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:22 م

مذكرة لوزيرى التجارة والمالية حول القيمة المضافة على الأدوية

مذكرة لوزيرى التجارة
دعاء أبو العزم
dostor.org/2551452

عقدت شعبة الأدوية، اليوم الأربعاء، ندوة خاصة بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكذلك المعوقات والحلول، بحضور أعضاء الشعبة وعدد من أصحاب الشركات والمصانع.

وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إنه تمت مناقشة القيمة المضافة، وتم السماع لوجهات نظر الشركات في تطبيق القيمة المضافة، وتمت مناقشة تطبيق القيمة المضافة على المكملات الغذائية وكذلك الخليط ومداخلات الصناعة.

واشتكى عوف من عدم حضور الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، على الرغم من توجيه الدعوة لها، متابعًا: "عدم وجودها أكد أن هناك وجهة نظر لا بد أن تطرح لحل المشكلة".

وأكد عوف أنه سوف يتم رفع أول مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية لعرضها على وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية لإيجاد حلول لمشاكل صناعة الدواء.

وأوضح أنه بالنسبة لصناعة الدواء يطبق عليها قانون القيمة المضافة بطريقة مختلفة، حيث ينص القانون على أن القيمة المضافة على مدخلات الصناعة يتم تحصيلها من العميل، أما فى حالة الدواء يتحمل القيمة المضافة المصنع، مما يؤثر فى قيمة الربح، ونطالب بإعادة النظر في الأمر.

وأشار إلى أنه بالنسبة للدواء المستورد فهو معفٍ من ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالمنتج المحلي، وهو أمر غير عادل، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتشجيع الصناعة الوطنية.

وعن تفاصيل المذكرة المقدمة من الشعبة للاتحاد، كشف عن أنها تتركز على أهم المشاكل الخاصة بالقيمة المضافة للدواء المستورد، وكذلك مشاكل تطبيق القيمة المضافة، وعرض الملف على لجنة الصحة بمجلس النواب.

مذكرة لوزيرى التجارة والمالية حول القيمة المضافة على الأدوية
مذكرة لوزيرى التجارة والمالية حول القيمة المضافة على الأدوية
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