بث مباشر مباراة ليفربول.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ فى دورى ابطال اوروبا الأربعاء 13 – 3- 2019.

يقدم الدستور خدمة بث مباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ، فى أياب دور الـ16 من دورى ابطال اوروبا، المقامة ملعب أليانز أرينا، اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019.

أعرب يورغن كلوب عن تفاءله بنتيجة مباراة فريقه ليفربول ضد بايرن ميونخ، الليلة، هي كيفية التنقل في مباراة الإياب الزلزالية في دوري أبطال أوروبا ، الآن ليس لديهم ميزة كبيرة. هذا ، بعد كل شيء ، إلى حد كبير تعودت هذه المجموعة معه في هذه المسابقة.

وقال كلوب في البداية "يجب أن يسجلوا إذا أرادوا الذهاب .. هذا سيغير اللعبة قليلاً ولكن ليس كثيرًا ، خاصة في البداية على الأرجح".

ويعول المجرب الألمانى على قدرة لاعبيه على حسم المباريات التى يخوضونها خارج الانفليد، حيث تمكنوا من حسم العديد من الموجهات فى البطولة السابقة: 5-0 ضد بورتو ، 3-0 ضد مانشستر سيتي ، 5-2 ضد روما.