صلاح أساسى.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر HD

يقود النجم المصرى محمد صلاح اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019، فريقه ليفربول فى مغامرة جديدة على ملعب ملعب أليانز أرينا، معقل العملاق البافارى بايرن ميونخ، من أجل خطف بطاقة الصعود إلى الدور الثمانية من من دورى ابطال اوروبا.

وفشل صلاح ورفاقه من حسم المعركة، فى الانفليد قبل أسبوعين، وخرجت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبى.

ويعول عشاق محمد صلاح على مباراة اليوم، فى عودة الملك المصرى إلى زيارة الشباك، بعد صيامه عن التهديف خلال المباريات الخمس الأخيرة له مع ليفربول.

ويمثل صلاح بجانب البرازيلى فرمينيو، والسنغالى ساديو مانى، أضلع المثلث الهجومى للريدز، إلا أن مباراة اليوم تنتظر من المو مزيدا من الجهد واستغلال سرعاته فى شن الهجمات المرتدة على مرمى العملاق الألمانى.

قدم صلاح عرضا جيدا خلال مواجهة ليفربول الأخيرة أمام بيرنلى، فى الدورى الانجليزى، استحق عليها اشادة مدربه يورجين كلوب الذى وصفه بالأفضل.