وزير الخارجية الفلسطيني يطالب بتنفيذ قرارات القمم العربية السابقة

طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والاجتماعات الوزارية بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، مؤكدًا على ضرورة أن تكون جادة وأكثر التزاما في هذه المرحلة من قبل الدول للايفاء بالتزاماتها حيال شبكة الأمان المالية نتيجة قرصنة إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية.



وأضاف المالكي في تصريح له عقب لقاءه مع الأمين العام اليوم الأربعاء، بمقر أمانة جامعة الدول العربية، وبحضور وزير المالية شكري بشارة، إننا جئنا بتعليمات الرئيس محمود عباس، لإطلاع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على على آخر الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية الخطيرة بفلسطين خاصة إقتطاع أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى ما يتعرض له المسجد الأقصى وباب الرحمة تحديدا يوم أمس.



وأضاف أنه تم الاتفاق مع الأمين العام سيرسل رسائل إلى وزراء الخارجية ووزراء المالية العرب، ليحثهم على الالتزام والوفاء بتغطية الشبكة المالية، بالإضافة إلى إرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، لوضعهم في صورة خطورة ما تقوم به إسرائيل والآثار المترتبة على هذه الخطوات، وخطورة ما قامت به السلطات الإسرائيلية بالأمس بإغلاق بوابات المسجد الأقصى وطرد المصلين ورجال الدين منه حيث إننا لا نعلم ماذا قامت به من أعمال داخل الاقصى وهذا خطير جدا ويعرض الاقصى للتهويد.



كما أكد وزير الخارجية، على ضرورة التواصل مع الأردن، والمغرب، ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الأخرى في المرحلة المقبلة لكي تأخذ مواقف حيال ما تقوم به إسرائيل من الدفع تجاه حرب دينية والاعتداءات على المسجد الاقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.



وأشار وزير الخارجية الفلسطنى إلى أن اللقاء مع الامين العام تطرق أيضا الى الاجتماعات القادمة التحضيرية للقمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر الجاري، وضرورة أن يكون تلك الرسائل مسبقة من أجل أن يحضر وزراء المالية والخارجية العرب ويكون لديهم ردود بخصوص تلك المطالبات على أن يتم رفعها للقمة القادمة، مضيفا أن هناك مشاريع قرارات سترفع للقمة بشأن تلك المطالبات ومداخلة الامين العام ستكون واضحة وهامة حيال تلك القضية، وبالتالي سنحاول العمل جاهدا خلال قمة تونس على البعد الفلسطيني والقضية الفلسطينية وما آلت اليه الأوضاع الاخيرة ويجب التأكيد على أن تلك الخطوات تأتي في سياق ما يتم التحضير له بما يسمى بصفقة القرن وما تمارسه اسرائيل الان هو تسويق لها وهي في غاية الخطورة، وقال اننا نتابع هذا الموضوع باهتمام كبير لكي تكون هذه القضاياتكون حاضرة امام القادة العرب.



ولفت المالكي إلى ان الرئيس محمود عباس وجه الدعوة للرئيس البرازيلي لزيارة فلسطين، مشيرًا إننا لا نعتقد أن يقدم الرئيس البرازيلي على خطوة نقل السفارة خاصة وأن هناك العديد من الجهات البرازيلية ذات العلاقة بما فيها وزيرة الزراعة، ورجال الاعمال البرازيليين، الذين أشاروا الى خطورة اتخاذ القدوم بتلك الخطوة في نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب الى القدس وتداعياتها على العلاقات العربية في البعد التجاري، مؤكدا على ضرورة أن يقوم وزراء الخارجية العرب بإرسال رسائل الى الجانب البرازيلي لحثهم على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي.