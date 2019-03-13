القاهرة : الأربعاء 13 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
عالم
الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:06 م

وزير الخارجية الفلسطيني يطالب بتنفيذ قرارات القمم العربية السابقة

وزير الخارجية والمغتربين
وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي
ريهام احمد
dostor.org/2551442

طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والاجتماعات الوزارية بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، مؤكدًا على ضرورة أن تكون جادة وأكثر التزاما في هذه المرحلة من قبل الدول للايفاء بالتزاماتها حيال شبكة الأمان المالية نتيجة قرصنة إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية.

وأضاف المالكي في تصريح له عقب لقاءه مع الأمين العام اليوم الأربعاء، بمقر أمانة جامعة الدول العربية، وبحضور وزير المالية شكري بشارة، إننا جئنا بتعليمات الرئيس محمود عباس، لإطلاع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على على آخر الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية الخطيرة بفلسطين خاصة إقتطاع أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى ما يتعرض له المسجد الأقصى وباب الرحمة تحديدا يوم أمس.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الأمين العام سيرسل رسائل إلى وزراء الخارجية ووزراء المالية العرب، ليحثهم على الالتزام والوفاء بتغطية الشبكة المالية، بالإضافة إلى إرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، لوضعهم في صورة خطورة ما تقوم به إسرائيل والآثار المترتبة على هذه الخطوات، وخطورة ما قامت به السلطات الإسرائيلية بالأمس بإغلاق بوابات المسجد الأقصى وطرد المصلين ورجال الدين منه حيث إننا لا نعلم ماذا قامت به من أعمال داخل الاقصى وهذا خطير جدا ويعرض الاقصى للتهويد.

كما أكد وزير الخارجية، على ضرورة التواصل مع الأردن، والمغرب، ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الأخرى في المرحلة المقبلة لكي تأخذ مواقف حيال ما تقوم به إسرائيل من الدفع تجاه حرب دينية والاعتداءات على المسجد الاقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأشار وزير الخارجية الفلسطنى إلى أن اللقاء مع الامين العام تطرق أيضا الى الاجتماعات القادمة التحضيرية للقمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر الجاري، وضرورة أن يكون تلك الرسائل مسبقة من أجل أن يحضر وزراء المالية والخارجية العرب ويكون لديهم ردود بخصوص تلك المطالبات على أن يتم رفعها للقمة القادمة، مضيفا أن هناك مشاريع قرارات سترفع للقمة بشأن تلك المطالبات ومداخلة الامين العام ستكون واضحة وهامة حيال تلك القضية، وبالتالي سنحاول العمل جاهدا خلال قمة تونس على البعد الفلسطيني والقضية الفلسطينية وما آلت اليه الأوضاع الاخيرة ويجب التأكيد على أن تلك الخطوات تأتي في سياق ما يتم التحضير له بما يسمى بصفقة القرن وما تمارسه اسرائيل الان هو تسويق لها وهي في غاية الخطورة، وقال اننا نتابع هذا الموضوع باهتمام كبير لكي تكون هذه القضاياتكون حاضرة امام القادة العرب.

ولفت المالكي إلى ان الرئيس محمود عباس وجه الدعوة للرئيس البرازيلي لزيارة فلسطين، مشيرًا إننا لا نعتقد أن يقدم الرئيس البرازيلي على خطوة نقل السفارة خاصة وأن هناك العديد من الجهات البرازيلية ذات العلاقة بما فيها وزيرة الزراعة، ورجال الاعمال البرازيليين، الذين أشاروا الى خطورة اتخاذ القدوم بتلك الخطوة في نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب الى القدس وتداعياتها على العلاقات العربية في البعد التجاري، مؤكدا على ضرورة أن يقوم وزراء الخارجية العرب بإرسال رسائل الى الجانب البرازيلي لحثهم على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ يومين

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ يومين

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض

منذ 3 أيام

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية

منذ اسبوع

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ اسبوع

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

الآن

الحكومة تنفي شائعة قطع مياه الشرب بأسوان تزامنًا مع انعقاد المنتدى الإفريقي

"المشاط": أهدف إلى تغيير الصورة النمطية عن السياحة فى مصر

بث مباشر.. أولى حلقات برنامج "قول معايا" مع الدكتور محمد الباز

شاكر لـ"النواب": خطة لتحويل خطوط الكهرباء الهوائية لأرضية بتكلفة مليار و 700 ألف جنيه

ads
الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتعيين أول سيدة فى منصب نائب رئيس جامعة أسيوط

مصرع تلميذ دهسًا أسفل عجلات سيارة بالغردقة

تجديد حبس منى الغضبان لاتهامها بالظهور في فيديو إباحي

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

ألبومات الصور

بالصور.. أهالى غمرة يكشفون حقيقة أشباح قصر السكاكينى

قلعة قايتباى تستقبل 200 من أسر شهداء شمال سيناء (صور)

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 110 أمسيات دينية

محافظ السويس يوزع شقق سكنية على الحالات الخاصة (صور)

رياضة

وفد من الأهلي يزور المركز العلمي للقلب الرياضي بمستشفى "وادي النيل"

غدا.. مبارتان في انطلاقة الجولة 24 من الدوري السعودي

الإسماعيلى يعسكر فى تونس استعدادًا لـ"الإفريقى" فى دورى الأبطال

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتعيين أول سيدة فى منصب نائب رئيس جامعة أسيوط

مصرع تلميذ دهسًا أسفل عجلات سيارة بالغردقة

تجديد حبس منى الغضبان لاتهامها بالظهور في فيديو إباحي

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

ads
كشكول

29 متنافسًا على لقب الطالب والطالبة المثالية بجامعة الزقازيق

الجامعة البريطانية تستضيف "المنتدى العالمي للمرأة في العلوم"

بالصور.. "تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة" ورشة بجامعة قناه السويس

ننشر السيرة الذاتية لنائب رئيس جامعة أسيوط الجديد

بالصور.. جولات أثرية لطلاب المحافظات النائية بـ"تعليم القاهرة"

الأمصار

مصر: تأييد سجن 27 شرطيا بجنوب سيناء

انطلاق المؤتمر الصحفي في الأردن بشأن جرائم الحوثي

مصر تشكل مجموعة وزارية مصغرة لحل معوقات الاستثمار الأجنبي

أزمة الخروج البريطاني تصل بالذهب إلى أعلى مستوياته

البرلمان البريطاني يصوت على خروج أحادي الجانب من الاتحاد الأوروبي

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

اكتشاف مقبرة رهبان وأثار أنشطة بشرية تعود لـ38 ألف عام بالصين

سرب من الدجاج يقتل "ثعلب" في فرنسا

انهيار جبال جليدية في تشيلي ينذر بخطر الاحتباس الحرارى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎