الروسي للمصالحة: مسلحون ينتهكون الهدنة في إدلب وحلب وحماة

اتهم رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا فيكتور كوبشيشين، مسلحين نشطين في منطقة خفض التصعيد في إدلب في شمال غرب سوريا بانتهاك الهدنة أكثر من مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال كوبشيشين - في تصريح أوردته وكالة إنتر فاكس الروسية، اليوم الأربعاء - إن المسلحين هاجموا كنسبا ومنطقة شمال غرب صفصاف في محافظة اللاذقية، والخرومة والحلية والزلاقات في محافظة حماة، والسكري ومنطقة أم الخلاخيل، وهي منطقة تقع غرب أم صخريج، وتلة المقطع في محافظة إدلب.