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الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:03 م

الباز: الاختلاف لا يمكن أن يكون على الوطن.. الأمن والتنمية مسؤولية الجميع

الباز: الاختلاف لا
محمود عرفات
dostor.org/2551438

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الاختلاف بين المواطنين لا يمكن أن يكون على الوطن واستقراره، منوها fأن أمن مصر ونهضتها، وتنميتها مسؤولية الجميع.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "قول معايا"، المُذاع على راديو "9090"، أن الاختلاف يجب أن تحكمه ثوابت، بشرط أن يكون مشروعًا وليس تناقضًا تامًا بين الناس.

واستطرد أن احتياجات المواطن ومتطلباته لا يمكن أن تكون حسبة "برما"، فالمواطن يريد يعيش بشكل جيد، ويعلم أبنائه بشكل جيد ، ويؤمن مستقبله، مضيفا :" ولكن هناك سؤال هام وهو هل رغبتك في تأمين المستقبل تجعلك تهدم كل الإنجازات التي حققتها الدولة من مشروعات واكتشافات بترولية، وعلاقات خارجية كبيرة، أم يتم البناء عليها؟".

وتابع أنه لا يجب أن تقابل المشروعات التي يتم إنجازها في الدولة، بسؤال ما قيمة هذه المشروعات، لكن هذه النظرة لا تندرج ضمن الأسئلة البناءة.

واستكمل أنه على سبيل المثال عندما ظهر المغنيين الشعبيين حمو بيكا ومجدي شطة، كان يقام مهرجانًا للموسيقى العربية في الأوبرا، واشترك فيه كبار الفنانين والمطربين ولكن ما حدث أن الناس تركت الفن الراقي ولم تسلط عليه الضوء، وبدأت في موجة انتقادات لحمو بيكا مجدي شطة، وإظهار صورة بأن الفن المصري تدهور.

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